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Шесть бригад "Гвардии наступления" НГУ уже готовы выполнять боевые задачи – Уршалович

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 мая 2023, 14:36
Шесть бригад Гвардии наступления НГУ уже готовы выполнять боевые задачи – Уршалович
фото НГУ

В Национальной гвардии заявили, что шесть бригад, которые являются частью "Гвардии наступления", уже сформированы и готовы к выполнению задач Сил обороны Украины.

Источник: замдиректора Департамента планирования применения ГУ Нацгвардии полковник Николай Уршалович во время брифинга в Military Media Center, цитирует пресс-служба НГУ

Прямая речь: "Шесть бригад Национальной гвардии, которые являются частью "Гвардии наступления" - сформированы, укомплектованы личным составом и готовы выполнять задачи в составе Сил обороны после получения соответствующего задания. В процессе 7-я бригада "Хартия", о формировании которой было объявлено в апреле".

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Детали: По словам Уршаловича, сейчас сформированные бригады довооружаются и еще несколько недель они будут проходить боевое улаживание.

Бойцы, которые уже прошли все этапы отбора и зачислены в штурмовые бригады "Гвардии наступления", по мере формирования учебных взводов и рот тренируются на полигонах.

Представитель НГУ подчеркнул, что мероприятия подготовки проводятся параллельным методом, то есть определенные подразделения уже проходят коллективную подготовку, а для кого-то должна начаться индивидуальная.

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Занятия по индивидуальной подготовке проводят инструкторы, которые в большинстве имеют боевой опыт. Личный состав учится действовать в различных видах боя и различных условиях боевой обстановки.

Тактические учения, которыми завершается подготовка, проводятся непосредственно под руководством командиров подразделений и обязательно с боевой стрельбой.

Прямая речь: "Каждый офицер, сержант и солдат "Гвардии наступления" мотивирован и понимает, что от него лично, от каждого подразделения, каждой бригады будет зависеть успех освобождения нашей земли от агрессора".

Обновлено: В то же время, как стало известно УП от военнослужащих "Гвардии наступления", по меньшей мере в двух бригадах есть проблемы с набором людей.

Темы: Гвардия наступленияНацгвардиявойна
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