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В "Гвардии наступления" появится еще одна бригада

Валентина РоманенкоСреда, 12 апреля 2023, 15:03
В Гвардии наступления появится еще одна бригада
Руслан Музычук. фото НГУ

В "Гвардии наступления" появится новая девятая бригада - "Хартия".

Источник: замминистра внутренних дел Екатерина Павличенко в эфире национального телемарафона, цитирует "Урядовий портал", спикер Нацгвардии Руслан Музычук в комментарии УП

Детали: По словам Павличенко, МВД уже получило десятки тысяч заявлений от добровольцев, которые готовы присоединиться к "Гвардии наступления". Именно поэтому было решено продолжить набор и создать новую бригаду в составе Национальной гвардии Украины.

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Как уточнила заместитель министра, эта бригада будет девятой в составе "Гвардии наступления" и седьмой бригадой в Национальной гвардии Украины. Уже начат набор в "Хартию", заявку так же можно подать или через сайт Министерства внутренних дел, где можно ознакомиться с более подробно с информацией об этапах отбора, об обучении, которое будет происходить.

Кроме этого, можно ознакомиться с адресами тех ЦНАПов, которые сейчас работают, где можно подать свои документы оффлайн.

Как пояснил УП спикер Нацгвардии Руслан Музычук, новая бригада будет формироваться на основе добровольческого подразделения "Хартия", которое возникло в начале полномасштабного вторжения РФ.

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По словам полковника, добровольцы "Хартии" обороняли Харьковскую область и одними из первых вышли на границу с Российской Федерацией во время контрнаступления ВСУ. Бойцы имеют опыт боевых действий, уничтожали военную технику и пехоту врага.

Они вели длительную оборону участка фронта в зоне ответственности (с. Русская Лозовая и с. Стельмаховка). Проводили аэроразведку и корректировку огня артиллерийских систем. Позже бойцы "Хартии" выполняли задачи в Бахмуте Донецкой области.

Прямая речь: "Следует отметить, что для НГУ - добровольческие подразделения и формирование на их основе боеспособных воинских частей не ново. Это было присуще еще с 2014 года. И такие подразделения достаточно неплохо себя показали в дальнейшем.

Сейчас тренировка бойцов, которых отбирают в "Гвардию наступления", происходит по стандартам НАТО - используется современная методика подготовки легкой пехоты".

 

Предыстория:

  • 2 февраля министр Клименко рассказал, что в МВД начали формировать 8 штурмовых бригад "Гвардии наступления" для усиления Сил обороны и освобождения оккупированных территорий.
  • 3 февраля МВД отчиталось, что рекрутинговая кампания стартовала достаточно активно.
  • Всем военным, которые станут штурмовиками в "Гвардии наступления", обещают перечень социальных гарантий, среди которых – возможность получить жилье и лечение, а также обучение в вузах.
  • Спикер Нацгвардии полковник Руслан Музычук объяснял, что плановая мобилизация и создание добровольческих бригад "Гвардии наступления" призваны в первую очередь сформировать резервы, штурмовые подразделения и обеспечить возможность ротации военных для выполнения задач по обороне государства.

Темы: Гвардия наступленияНацгвардияМВДвойна
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