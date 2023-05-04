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Глава Авдеевки об эвакуации всех гражданских: Нереально

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 мая 2023, 16:38
Глава Авдеевки об эвакуации всех гражданских: Нереально
Авдеевка. фото Getty Images

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сомневается, что полная эвакуация гражданского населения из Авдеевки возможна.

Источник: Барабаш в комментарии "Громадському"

Детали: По данным главы ГВА, в Авдеевке остаются 1 778 человек. Также сейчас в городе остается один ребенок. Власти ищут его родителей, которые скрываются.

По словам Барабаша, эвакуация из Авдеевки происходит ежедневно, но желающих нет.

Прямая речь: "Относительно заявления пресс-офицера "Таврии", он, видимо, не разобрался. Всех невозможно и нереально эвакуировать, даже с законной точки зрения. То есть нет возможности всех эвакуировать. Никакого законного механизма такого нет. Семьи с детьми - да, без проблем. Есть и постановление Кабмина...

Вчера два человека вывезли, до этого несколько дней вообще никого не вывозили. Город под плотными обстрелами уже год, сейчас днем вообще не бывает тишины. Но люди все равно не спешат уезжать".

Что предшествовало: Начальник объединенного центра сил обороны на Таврическом направлении Сергей Телятицкий сообщил, что в ближайшее время попытаются эвакуировать все гражданское население из Авдеевки.

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Напомним: В конце марта Барабаш сообщил, что из-за обстрелов российских оккупантов инфраструктура города Авдеевка Донецкой области полностью уничтожена, в городе не осталось ни одного уцелевшего здания, а жилой фонд разрушен на 80%.

Темы: Авдеевкаэвакуация
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