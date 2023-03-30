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В Авдеевке не осталось ни одного уцелевшего дома - мэр

Станислав ПогориловЧетверг, 30 марта 2023, 14:28
В Авдеевке не осталось ни одного уцелевшего дома - мэр
Фото: Getty Images

Из-за обстрелов российских оккупантов инфраструктура города Авдеевка в Донецкой области полностью уничтожена, в городе не осталось ни одного уцелевшего здания, а жилой фонд разрушен на 80%.

Источник: начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Барабаша: "Инфраструктура разбита полностью - не работает ничего. Жилой фонд более чем на 80% разрушен - это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить. Сейчас ни одного уцелевшего дома. В городе, наверное, еще с лета нет ни одного уцелевшего здания. А всего у нас было 149 многоэтажных и около четырех тысяч частных домов".

Детали: По его словам, зимой местные жители, которые остались в городе, отапливали свои дома с помощью печей-буржуек, которых "очень много предоставили и волонтеры, и государство", а также за счет субвенции из госбюджета было закуплено топливо для буржуек.

Что предшествовало: 28 марта британская разведка сообщала, что российские войска несут значительные потери в бронетехнике в попытках окружить Авдеевку и не имеют там значительного прогресса.

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Темы: АвдеевкавойнаДонецкая областьРосcия
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