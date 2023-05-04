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Над Киевом сбили "Байрактар", над которым потеряли управление

"Украинская правда"Четверг, 4 мая 2023, 23:06
Над Киевом сбили Байрактар, над которым потеряли управление
Байрактар, фото Reuters via "Радио Свобода"

В четверг вечером над Киевом защитники сбили украинский беспилотник турецкого производства "Bayraktar", поскольку он был неуправляемым и мог причинить вред.

Источник: командование Воздушных сил ВСУ

Дословно: "4 мая около 20 часов в Киевской области во время планового полета потерял управление БпЛА Bayraktar TB2. Поскольку неконтролируемое пребывание БпЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель – уничтожена!

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Жаль, но это техника, и такое случается".

Детали: В Воздушных силах Вооруженных сил Украины предположили, что речь идет о технической неисправности беспилотника. 

Причины происшествия устанавливаются.

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В результате боевой работы и падения обломков БпЛА жертв и пострадавших нет.

Этому предшествовало: Вечером 4 мая воздушную тревогу объявили в Киевской области и в Киеве, в столице активно работали средства ПВО – и в результате сбили беспилотник.

Темы: КиевПВОВоздушные силы ВСУбеспилотники
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