Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Над Киевом сбили "Байрактар", над которым потеряли управление

"Украинская правда"Четверг, 4 мая 2023, 23:06
Над Киевом сбили Байрактар, над которым потеряли управление
Байрактар, фото Reuters via "Радио Свобода"

В четверг вечером над Киевом защитники сбили украинский беспилотник турецкого производства "Bayraktar", поскольку он был неуправляемым и мог причинить вред.

Источник: командование Воздушных сил ВСУ

Дословно: "4 мая около 20 часов в Киевской области во время планового полета потерял управление БпЛА Bayraktar TB2. Поскольку неконтролируемое пребывание БпЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель – уничтожена!

Жаль, но это техника, и такое случается".

Детали: В Воздушных силах Вооруженных сил Украины предположили, что речь идет о технической неисправности беспилотника. 

Причины происшествия устанавливаются.

В результате боевой работы и падения обломков БпЛА жертв и пострадавших нет.

ВИДЕО ДНЯ

Этому предшествовало: Вечером 4 мая воздушную тревогу объявили в Киевской области и в Киеве, в столице активно работали средства ПВО – и в результате сбили беспилотник.

Темы: КиевПВОВоздушные силы ВСУбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW

США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN

В колонии Беларуси умер блогер, осужденный за смайлик на карикатуру на Лукашенко

Президент Словакии анонсировала "правительство экспертов", которое возглавит банкир Людовит Одор

Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем после инцидента с российским Су-35

Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Все новости...
Киев
ПВО сбила над Киевом беспилотник, из-за обломков начался пожар
В Киеве во время тревоги работала ПВО, раздавались взрывы
Полицейские показали обломки воздушных целей в Киеве
Последние новости
05:28
Медведев намекнул, что подозреваемые в покушении на Прилепина могут умереть в заключении
04:50
РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW
03:50
обновлено от 23:35В Украине объявляли воздушную тревогу: в Одессе прогремел взрыв, в Киеве и области работала ПВО
03:20
обновлено от 02:25Атака беспилотников на Киев: есть пострадавшие и разрушения
02:58
фотоВ Одесской области в результате попадания вражеских ракет вспыхнули пожары
01:40
Киссинджер прогнозирует до конца года "реальные переговоры" между Украиной и РФ
00:55
Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС
00:16
Сумщина: россияне за сутки 16 раз обстреляли приграничье
23:27
США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN
23:12
Трагедия в Умани: истории живых и погибших
Все новости...
Реклама: