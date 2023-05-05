Генштаб показал Iris-T на дежурстве
Пятница, 5 мая 2023, 11:59
Генеральный штаб ВСУ опубликовал фото зенитного ракетного комплекса Iris-T, который работает в Украине.
Источник: Генштаб в Facebook
Дословно Генштаб: "ЗРК Iris-T на боевом дежурстве. Вместе победим! Слава Украине!".
Предыстория:
- В апреле правительство Германии передало Вооруженным силам Украины очередной пакет военной помощи, который включает второй зенитно-ракетный комплекс IRIS-T.
- Первую систему противовоздушной обороны IRIS-T Украина получила из Германии в октябре 2022 года.
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