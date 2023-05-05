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Генштаб показал Iris-T на дежурстве

Ирина БалачукПятница, 5 мая 2023, 11:59
Генштаб показал Iris-T на дежурстве
Система Iris-T. Здесь и далее фото из Facebook Генштаба ВСУ

Генеральный штаб ВСУ опубликовал фото зенитного ракетного комплекса Iris-T, который работает в Украине.

Источник: Генштаб в Facebook

Дословно Генштаб: "ЗРК Iris-T на боевом дежурстве. Вместе победим! Слава Украине!". 

 
 
 

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Темы: УкраинавойнаоружиеГенштаб
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