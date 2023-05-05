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В ВСУ не верят Пригожину: Выйти из Бахмута вагнеровцам не даст Путин

Евгений КизиловПятница, 5 мая 2023, 16:31
В ВСУ не верят Пригожину: Выйти из Бахмута вагнеровцам не даст Путин
пригожин прислуживает путину за обедом, фото: picture-alliance

В Вооруженных силах Украины скептически относятся к заявлению главаря "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина, что якобы боевики начнут выход из Бахмута 10 мая.

Источник: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии Украинской правде

Детали: По его словам, вагнеровцам просто не дадут выйти из города, ведь Пригожин здесь ничего не решает, всеми действиями "ЧВК Вагнер" командует лично российский диктатор Владимир Путин.

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Во-вторых, отмечает Череватый, Пригожин также врет о нехватке снарядов, из-за которой якобы гибнут его люди. На самом деле боевики "Вагнера" несут колоссальные потери из-за успешных действий украинских Сил обороны.

А снарядов, говорит спикер, у вагнеровцев предостаточно – только за последние сутки они 520 раз били по позициям украинских войск.

А вот чего Пригожину и его "ЧВК" действительно не хватает, так это людей. По словам представителя Восточной группировки войск, заключенные больше на фронт не едут.

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Что предшествовало: 5 мая основатель "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута с 10 мая.

Он утверждает, что причина такого шага заключается в том, что Минобороны РФ не дает его боевикам достаточное количество боеприпасов, и он не хочет, чтобы из-за этого его люди были "обречены на бессмысленную гибель".

Темы: ПригожинБахмутВооруженные силы
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