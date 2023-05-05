Бахмут в огне: враг массово использовал фосфор – ССО

Вечером 5 мая российские оккупационные войска использовали фосфорные и зажигательные боеприпасы в Бахмуте Донецкой области.

Источник: видео Сил спецопераций и пресс-служба ССО в комментарии УП

Дословно: "Враг использовал фосфорные и зажигательные боеприпасы в Бахмуте, пытаясь стереть город с лица земли.

Однако воины ССО и других подразделений Сил обороны продолжают мужественно защищать город. И в этих условиях мы продолжаем уничтожать врага".

Что предшествовало: 5 мая основатель "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута с 10 мая "зализывать раны".

В Вооруженных силах Украины скептически отнеслись к заявлению главаря "ЧВК Вагнер". По данным украинских военных и разведки враг будет стремиться любой ценой дожать защитников Бахмута до 9 мая.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Враг неоднократно использовал термобарические боеприпасы против украинских военных. Их часто путают с запрещенными фосфорными снарядами. Однако никаких официальных подтверждений использованию фосфора Россией пока не было.