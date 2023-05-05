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Бахмут в огне: враг массово использовал фосфор – ССО

Валентина РоманенкоПятница, 5 мая 2023, 22:30
Бахмут в огне: враг массово использовал фосфор – ССО
скриншот

Вечером 5 мая российские оккупационные войска использовали фосфорные и зажигательные боеприпасы в Бахмуте Донецкой области.

Источник: видео Сил спецопераций и пресс-служба ССО в комментарии УП

Дословно: "Враг использовал фосфорные и зажигательные боеприпасы в Бахмуте, пытаясь стереть город с лица земли.

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Однако воины ССО и других подразделений Сил обороны продолжают мужественно защищать город. И в этих условиях мы продолжаем уничтожать врага".

Что предшествовало: 5 мая основатель "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута с 10 мая "зализывать раны".

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В Вооруженных силах Украины скептически отнеслись к заявлению главаря "ЧВК Вагнер". По данным украинских военных и разведки враг будет стремиться любой ценой дожать защитников Бахмута до 9 мая.

Напомним: Враг неоднократно использовал термобарические боеприпасы против украинских военных. Их часто путают с запрещенными фосфорными снарядами. Однако никаких официальных подтверждений использованию фосфора Россией пока не было.

Темы: БахмутССО
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