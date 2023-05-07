Оккупанты вывозят награбленное имущество из Запорожской области – Генштаб

ОЧЕРЕДЬ НА КПП ЧОНГАР ОТ МЕЛИТОПОЛЯ В НАПРАВЛЕНИИ КРЫМА, ФОТО ИЗ TELEGRAM ФЕДОРОВА

Россияне продолжают под предлогом эвакуации вывозить награбленное имущество из оккупированной части Запорожской области.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты продолжают под предлогом эвакуации мирных жителей вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов временно захваченных территорий Запорожской области.

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Так, в Михайловке зафиксирована эвакуация всего имущества вместе с сотрудниками вражеских финансовых учреждений на угнанных у местных жителей легковых автомобилях.

Также в Днепрорудное прибыло 15 автобусов для эвакуации представителей российских оккупационной администрации и так называемой "народной милиции" вместе с их семьями. Военнослужащие российских оккупационных войск массово грабят магазины с оргтехникой и угоняют легковые автомобили".

Что предшествовало: 5 мая назначенный оккупантами так называемый "глава" оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий объявил о частичном вывозе жителей 18 прифронтовых населенных пунктов.

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6 мая мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российская "эвакуация" из оккупированной части Запорожской области происходит слишком быстро, и на КПП Чонгар по дороге от Мелитополя в Крым образовались огромные очереди.