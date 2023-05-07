Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты вывозят награбленное имущество из Запорожской области – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 мая 2023, 18:52
Оккупанты вывозят награбленное имущество из Запорожской области – Генштаб
ОЧЕРЕДЬ НА КПП ЧОНГАР ОТ МЕЛИТОПОЛЯ В НАПРАВЛЕНИИ КРЫМА, ФОТО ИЗ TELEGRAM ФЕДОРОВА

Россияне продолжают под предлогом эвакуации вывозить награбленное имущество из оккупированной части Запорожской области.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российские оккупанты продолжают под предлогом эвакуации мирных жителей вывозить награбленное имущество из прифронтовых населенных пунктов временно захваченных территорий Запорожской области.

Так, в Михайловке зафиксирована эвакуация всего имущества вместе с сотрудниками вражеских финансовых учреждений на угнанных у местных жителей легковых автомобилях.

Также в Днепрорудное прибыло 15 автобусов для эвакуации представителей российских оккупационной администрации и так называемой "народной милиции" вместе с их семьями. Военнослужащие российских оккупационных войск массово грабят магазины с оргтехникой и угоняют легковые автомобили".

Что предшествовало: 5 мая назначенный оккупантами так называемый "глава" оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий объявил о частичном вывозе жителей 18 прифронтовых населенных пунктов.

6 мая мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российская "эвакуация" из оккупированной части Запорожской области происходит слишком быстро, и на КПП Чонгар по дороге от Мелитополя в Крым образовались огромные очереди.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГенштабЗапорожская областьоккупацияэвакуация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские подразделения, которые сбежали из-под Бахмута, уже дважды терпели поражения – ISW

США не видят признаков отступления "вагнеровцев" из Бахмута – Politico

фото Экс-президент "Мотор Сичи" просил обменять его в Россию − СМИ

В Киеве запустили новый опрос: ищут замену российским деятелям на метро "Университет"

Журналист показал обломки российского "Кинжала", который сбили в Украине

фотоКомандующий Воздушных сил подписал ракету HARM: послание частично подлежит цензуре

Все новости...
Генштаб
Россияне обстреливают Бахмут зажигательными и фосфорными боеприпасами – Генштаб
Силы обороны отбили 50 атак противника – сводка
Командиры называют "пушечным мясом": Генштаб рассказал о моральном состоянии оккупантов
Последние новости
08:55
фото, видео В Тбилиси протестовали после решения РФ отменить визы и разрешить авиарейсы
08:37
Оккупанты за сутки убили 4 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
08:23
Трамп: США посылают Украине слишком много оружия
08:14
Силы обороны за сутки уничтожили 610 захватчиков и 14 вражеских артсистем
08:10
фотоВраг бил из артиллерии по Никополю: повреждены 3 жилых дома
07:45
В России заявили, что в Курской области под обстрел попала электроподстанция
07:19
Трамп не смог сказать, желает ли он Украине победы
06:47
Генштаб: Оккупанты за 3 дня вывезли в Бердянск 300 человек, среди них – дети
06:28
Силы обороны отбили почти 40 вражеских атак – сводка
05:47
Трамп отказался назвать Путина военным преступником
Все новости...
Реклама: