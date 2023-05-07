Оккупанты пытаются выехать из Запорожской области под видом гражданских – Федоров

Жители оккупированной части Запорожской области сообщают о случаях, когда российские военные пытаются покинуть оккупированную территорию под видом гражданских, которым разрешена эвакуация.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона

Прямая речь: "К сожалению, сегодня мы можем говорить только об эвакуации местных жителей с как минимум большей половины временно оккупированной территории Запорожской области, а вражеские войска, наоборот, все больше и больше переезжают на запорожскую линию фронта.

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Но есть такие военные, которые пытаются сбегать с временно оккупированных территорий. Так, наши жители сообщают о нередких случаях, когда российские военные переодеваются в гражданское. Одна из целей, зачем они это делают - чтобы бежать с временно оккупированной территории.

Поэтому сейчас добавилась еще одна фильтрация при выезде с временно оккупированной территории - когда проверяют всех гражданских в автомобилях и пытаются не допустить того, чтобы в машинах были переодетые рашистские военные".

Детали: Федоров снова отметил, что враг начал выезжать из админзданий оккупированной Мелитопольщины. В частности, оккупанты вывезли оборудование из мелитопольской колонии и захваченного ими здания Укртелекома, а также начали выезжать из нескольких помещений, где у них была расположена комендатура.

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"Также в Мелитополе почти позакрывались их вражеские магазины "Мера", которые были расположены в наших сетевых супермаркетах. Они позакрывались и в Мелитополе, и в Бердянске, не говоря уже о тех территориях, на которых враг якобы объявил эвакуацию", - сказал мэр Мелитополя.

Что предшествовало: 5 мая назначенный оккупантами так называемый "глава" оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий объявил о частичном вывозе жителей 18 прифронтовых населенных пунктов.

6 мая мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российская "эвакуация" из оккупированной части Запорожской области происходит слишком быстро, и на КПП Чонгар по дороге от Мелитополя в Крым образовались огромные очереди.