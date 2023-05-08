Украинские защитники уничтожили ночью 35 из 35 "Шахедов"

Этой ночью защитники уничтожили все 35 "Шахедов", которые атаковали Украину.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно: "Ночью 8 мая враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БпЛА "Shahed".

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35 из 35 дронов были уничтожены нашими защитниками".

Детали: В Воздушных силах уточнили, что 35 ударных беспилотников враг направил на Киевщину. Атака осуществлялась с северного направления – с аэродрома Сеща (Брянская область РФ). Силами и средствами ПВО командования "Центр" во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины уничтожены все 35 "Shahed-136/131".

Кроме того, по информации ВС ЗСУ, около полуночи российские оккупанты атаковали Одесскую область с бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3, осуществив 8 пусков из района мыса Тарханкут (оккупированный Крым). Часть ракет не достигла своих целей.

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