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В ночь на 8 мая по Одесской области враг выпустил 8 ракет Х-22 – Игнат

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 мая 2023, 08:27
В ночь на 8 мая по Одесской области враг выпустил 8 ракет Х-22 – Игнат
Пожары в Одесской области в результате попаданий Х-22. Фото из FB ОК "Юг"

В ночь на 8 мая Россия выпустила до 8 крылатых ракет Х-22 по Одесской области, часть из них не достигла цели.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Что касается Одесской области, было 7 самолетов и до 8 пусков крылатых ракет Х-22, часть из них долетела до Одесской области, были поражены определенные объекты, остальные ракеты не достигли своих целей (возможно самоликвидация, возможно, просто падают в силу своего старения, потому что это устаревшие советские ракеты)".

Что предшествовало: Оперативное командование "Юг" сообщило, что ракеты типа Х-22 противник направил по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на Черноморском побережье. В результате попаданий вспыхнули пожары.

По информации Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты атаковали Одесскую область около полуночи с бомбардировщиков дальней авиации Ту-22 М3 из района мыса Тарханкут (оккупированный Крым).

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Темы: ракетный ударОдесская областьВоздушные силы ВСУвойна
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