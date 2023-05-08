Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ночь на 8 мая по Одесской области враг выпустил 8 ракет Х-22 – Игнат

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 мая 2023, 08:27
В ночь на 8 мая по Одесской области враг выпустил 8 ракет Х-22 – Игнат
Пожары в Одесской области в результате попаданий Х-22. Фото из FB ОК "Юг"

В ночь на 8 мая Россия выпустила до 8 крылатых ракет Х-22 по Одесской области, часть из них не достигла цели.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Что касается Одесской области, было 7 самолетов и до 8 пусков крылатых ракет Х-22, часть из них долетела до Одесской области, были поражены определенные объекты, остальные ракеты не достигли своих целей (возможно самоликвидация, возможно, просто падают в силу своего старения, потому что это устаревшие советские ракеты)".

Реклама:

Что предшествовало: Оперативное командование "Юг" сообщило, что ракеты типа Х-22 противник направил по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на Черноморском побережье. В результате попаданий вспыхнули пожары.

По информации Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты атаковали Одесскую область около полуночи с бомбардировщиков дальней авиации Ту-22 М3 из района мыса Тарханкут (оккупированный Крым).

Темы: ракетный ударОдесская областьВоздушные силы ВСУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
ракетный удар
Одесская область: ночью над морем сбили 8 ракет
Все, кроме одной: во время ночной атаки было уничтожено 43 воздушные цели
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
Все новости...
Реклама: