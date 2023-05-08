В ГУР рассказали, почему "сразу отбросили" план Червинского
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, почему ведомство "сразу отвергло" идею угона самолета, предложенную бывшим сотрудником Романом Червинским.
Источник: Юсов в интервью РБК-Украина
Прямая речь: "Но на этапе идеи в ГУР обращались с ней, эта идея была отвергнута сразу как нереалистичная к исполнению и несущая потенциально чрезвычайно большие риски, что в итоге, к сожалению, и произошло.
О вреде от реализации этих замыслов в публичной плоскости даже не все сейчас говорится и не все сейчас можно говорить. То есть на самом деле ущерб нанесен значительно больше. Риски сразу были большими и реализация сразу выглядела нереалистичной по многим причинам".
Детали: Юсов заверил, что ГУР "не имеет никакого отношения к этой так называемой операции и к этим событиям". По его словам, это является "ключевым элементом".
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Предыстория:
- 24 апреля сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского по делу о ракетном обстреле Россией аэродрома "Канатово".
- 21 апреля Червинскому объявили подозрение по статье УКУ "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий".
- Согласно материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести т.н. "спецоперацию" – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины. Вместо этого летом 2022 года Россия обстреляла аэродром "Канатово" в Кировоградской области.