В ГУР рассказали, почему "сразу отбросили" план Червинского

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, почему ведомство "сразу отвергло" идею угона самолета, предложенную бывшим сотрудником Романом Червинским.

Источник: Юсов в интервью РБК-Украина

Прямая речь: "Но на этапе идеи в ГУР обращались с ней, эта идея была отвергнута сразу как нереалистичная к исполнению и несущая потенциально чрезвычайно большие риски, что в итоге, к сожалению, и произошло.

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О вреде от реализации этих замыслов в публичной плоскости даже не все сейчас говорится и не все сейчас можно говорить. То есть на самом деле ущерб нанесен значительно больше. Риски сразу были большими и реализация сразу выглядела нереалистичной по многим причинам".

Детали: Юсов заверил, что ГУР "не имеет никакого отношения к этой так называемой операции и к этим событиям". По его словам, это является "ключевым элементом".

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