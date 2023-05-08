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В ГУР рассказали, почему "сразу отбросили" план Червинского

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 8 мая 2023, 11:53
В ГУР рассказали, почему сразу отбросили план Червинского
РОМАН ЧЕРВИНСКИЙ. ФОТО ВИКТОРИИ РОЩИНОЙ, УП

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, почему ведомство "сразу отвергло" идею угона самолета, предложенную бывшим сотрудником Романом Червинским.

Источник: Юсов в интервью РБК-Украина

Прямая речь: "Но на этапе идеи в ГУР обращались с ней, эта идея была отвергнута сразу как нереалистичная к исполнению и несущая потенциально чрезвычайно большие риски, что в итоге, к сожалению, и произошло. 

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О вреде от реализации этих замыслов в публичной плоскости даже не все сейчас говорится и не все сейчас можно говорить. То есть на самом деле ущерб нанесен значительно больше. Риски сразу были большими и реализация сразу выглядела нереалистичной по многим причинам".

Детали: Юсов заверил, что ГУР "не имеет никакого отношения к этой так называемой операции и к этим событиям". По его словам, это является "ключевым элементом".

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Предыстория:

  • 24 апреля сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского по делу о ракетном обстреле Россией аэродрома "Канатово".
  • 21 апреля Червинскому объявили подозрение по статье УКУ "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий".
  • Согласно материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести т.н. "спецоперацию" – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины. Вместо этого летом 2022 года Россия обстреляла аэродром "Канатово" в Кировоградской области.

Темы: разведкаавиа
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