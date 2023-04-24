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Попытка угнать самолет РФ и обстрел аэродрома: СБУ задержала экс-разведчика

"Украинская правда"Понедельник, 24 апреля 2023, 13:20
Попытка угнать самолет РФ и обстрел аэродрома: СБУ задержала экс-разведчика
иллюстративное фото СБУ

По делу о ракетном обстреле РФ аэродрома "Канатово", Служба безопасности Украины задержала бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: Червинского, которому спецслужба объявила подозрение 21 апреля, задержали на Тернопольщине утром в понедельник.

Суд должен избрать ему меру пресечения 25 апреля. Ранее Офис генпрокурора отмечал, что будет ходатайствовать об аресте фигуранта.

Что предшествовало: Подозрение бывшему сотруднику Главного управления разведки Червинскому было объявлено по статье УКУ "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий".

По материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести т.н. "спецоперацию" - завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины. Вместо этого летом 2022 года Россия обстреляла аэродром "Канатово" в Кировоградской области.

В спецслужбе настаивают, что эта операция проводилась несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов.

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В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также было полностью уничтожено 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения.

Напомним: "Украинская правда" написала о том, что Служба безопасности Украины расследует уголовное дело из-за неудачной попытки украинских военных угнать российский самолет.

Знать больше: "Рейс Ростов – Кропивницкий. Как украинские военные вербовали российского пилота, а получили дело от СБУ"

Темы: разведкаСБУвойна
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