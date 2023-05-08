Буданов: Российская орда захлебнется кровью своих солдат на украинской земле
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинский народ сделал значительный вклад в победу антигитлеровской коалиции над нацизмом в 1945 году и в новейшей войне одержит победу над рашизмом.
Источник: обращение начальника ГУР МО Украины по случаю Дня памяти и примирения
Прямая речь Буданова: "Восьмого мая мы отмечаем День памяти и примирения. В этот день, чествуя подвиг украинского народа, его выдающийся вклад в победу антигитлеровской коалиции, выражаем уважение и благодарность всем борцам против нацизма.
Украина, к сожалению, снова является эпицентром противостояния агрессору. Сейчас мы ценой своих жизней защищаем не только себя, но и весь мир.
Развязав войну, рашисты видели свой имперский проект как конец "украинской истории". Но они столкнулись с беспрецедентным мужеством, самоотверженностью и профессионализмом наших героев на поле боя, железной выдержкой, компетентностью и решительностью командиров, а главное – тотальным, всеобъемлющим сопротивлением всего украинского народа.
Мы стоим крепко, боремся и живем! Победа будет нашей!".
Детали: Буданов заверил, что украинцы отомстят россиянам за каждую ракету и бомбу, за каждый разрушенный дом, за бесчисленные жертвы и страдания детей и матерей, за каждое преступление, совершенное в Украине.
"Российская орда захлебнется кровью своих солдат на нашей украинской земле! Потому что ни одна армия мира не одолеет нацию, которая имеет бессмертную волю к жизни, несокрушимую силу духа и мощное, отважное войско!", – заявил руководитель ГУР, генерал-майор Буданов.
Предыстория:
- В марте 2015 года президент Петр Порошенко своим указом определил 8 мая в Украине как День памяти и примирения, однако 9 мая осталось Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. 8 мая было рабочим днем, а 9 мая оставалось праздничным выходным.
- 2 мая 2023 года, через 9 лет гибридной войны России против Украины и более года полномасштабной войны, Верховная Рада на законодательном уровне признала политический режим в России "рашизмом" и осудила его.
- 8 мая 2023 года президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об установлении в Украине 8 мая Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, а также подписал указ о переносе Дня Европы на 9 мая.