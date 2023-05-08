Буданов: Российская орда захлебнется кровью своих солдат на украинской земле 

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинский народ сделал значительный вклад в победу антигитлеровской коалиции над нацизмом в 1945 году и в новейшей войне одержит победу над рашизмом.

Источник: обращение начальника ГУР МО Украины по случаю Дня памяти и примирения

Прямая речь Буданова: "Восьмого мая мы отмечаем День памяти и примирения. В этот день, чествуя подвиг украинского народа, его выдающийся вклад в победу антигитлеровской коалиции, выражаем уважение и благодарность всем борцам против нацизма.

Украина, к сожалению, снова является эпицентром противостояния агрессору. Сейчас мы ценой своих жизней защищаем не только себя, но и весь мир.

Развязав войну, рашисты видели свой имперский проект как конец "украинской истории". Но они столкнулись с беспрецедентным мужеством, самоотверженностью и профессионализмом наших героев на поле боя, железной выдержкой, компетентностью и решительностью командиров, а главное – тотальным, всеобъемлющим сопротивлением всего украинского народа.

Мы стоим крепко, боремся и живем! Победа будет нашей!".

Детали: Буданов заверил, что украинцы отомстят россиянам за каждую ракету и бомбу, за каждый разрушенный дом, за бесчисленные жертвы и страдания детей и матерей, за каждое преступление, совершенное в Украине.

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"Российская орда захлебнется кровью своих солдат на нашей украинской земле! Потому что ни одна армия мира не одолеет нацию, которая имеет бессмертную волю к жизни, несокрушимую силу духа и мощное, отважное войско!", – заявил руководитель ГУР, генерал-майор Буданов.

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