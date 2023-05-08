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Буданов: Российская орда захлебнется кровью своих солдат на украинской земле 

"Украинская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 12:52
Буданов: Российская орда захлебнется кровью своих солдат на украинской земле 
Кирилл Буданов, фото Дмитрия Ларина, УП

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинский народ сделал значительный вклад в победу антигитлеровской коалиции над нацизмом в 1945 году и в новейшей войне одержит победу над рашизмом.

Источник: обращение начальника ГУР МО Украины по случаю Дня памяти и примирения

Прямая речь Буданова: "Восьмого мая мы отмечаем День памяти и примирения. В этот день, чествуя подвиг украинского народа, его выдающийся вклад в победу антигитлеровской коалиции, выражаем уважение и благодарность всем борцам против нацизма.

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Украина, к сожалению, снова является эпицентром противостояния агрессору. Сейчас мы ценой своих жизней защищаем не только себя, но и весь мир. 

Развязав войну, рашисты видели свой имперский проект как конец "украинской истории". Но они столкнулись с беспрецедентным мужеством, самоотверженностью и профессионализмом наших героев на поле боя, железной выдержкой, компетентностью и решительностью командиров, а главное – тотальным, всеобъемлющим сопротивлением всего украинского народа.

Мы стоим крепко, боремся и живем! Победа будет нашей!".

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Детали: Буданов заверил, что украинцы отомстят россиянам за каждую ракету и бомбу, за каждый разрушенный дом, за бесчисленные жертвы и страдания детей и матерей, за каждое преступление, совершенное в Украине. 

"Российская орда захлебнется кровью своих солдат на нашей украинской земле! Потому что ни одна армия мира не одолеет нацию, которая имеет бессмертную волю к жизни, несокрушимую силу духа и мощное, отважное войско!", – заявил руководитель ГУР, генерал-майор Буданов.

Предыстория: 

Темы: БудановвойнаисторияРосcия
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