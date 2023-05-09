Война Путина против Украины пошла не по плану Кремля – Госдеп США

Штаты считают, что война России против Украины пошла "не по плану", поэтому агрессор прибегает к обстрелам мирных украинских городов, а также объектов критически важной инфраструктуры.

Источник: заместитель спикера Госдепартамента США Ведант Пател о воздушной атаке прошлой ночью, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Это еще одна строка в длинном списке (проявлений – ред.) российской агрессии против Украины".

Детали: Он напомнил, что официальный Вашингтон постоянно выступает с заявлениями, осуждающими действия россиян.

"Такие акции и деятельность являются совершенно недопустимыми", – подчеркнул Пател.

Представитель Госдепа также отметил, что война Путина против Украины пошла не по плану Кремля. Именно поэтому Россия прибегает к обстрелам гражданского населения, бросает на фронт заключенных и выбирает эскалацию вместо мира.

В этой связи Пател напомнил, что США на прошлой неделе объявили об очередном пакете помощи Украине и подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку, а также предпринимать шаги для привлечения РФ к ответственности.