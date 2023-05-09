Зеленский: ЕС готов предоставить Украине миллион артснарядов

Европейский Союз готов предоставить Украине один миллион снарядов для артиллерии, потребность в которых уже есть у защитников.

Источник: "Укринформ", который цитирует Зеленского на совместном брифинге с главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве

Прямая речь Зеленского: "Поблагодарил Урсулу за готовность Евросоюза предоставить Украине крайне необходимые боеприпасы, один миллион снарядов для артиллерии".

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Детали: По его словам, во время разговора с президентом Еврокомиссии обсуждался среди прочего вопрос скорости закупки и поставки этих боеприпасов, ведь, по его словам, на поле боя уже есть в них потребность.

"Украина ежедневно демонстрирует эффективность нашей защиты против российской агрессии. Каждая сбитая ракета террористов, каждый успех наших воинов в отражении российских штурмов - это доказательства того, что мы можем победить этого агрессора", - подчеркнул он.

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