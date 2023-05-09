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Украина имеет все необходимое, чтобы освободить земли, захваченные с 24 февраля – Блинкен

Татьяна ЛозовенкоВторник, 9 мая 2023, 20:43
Украина имеет все необходимое, чтобы освободить земли, захваченные с 24 февраля – Блинкен
Энтони Блинкен, Reuters

По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина имеет все необходимые ресурсы, в том числе оружие, для отвоевания территорий, которые были захвачены с 24 февраля. 

Источник: CNN со ссылкой на заявление Блинкена на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли

Прямая речь: "У них есть ... все необходимое для того, чтобы продолжать успешно отвоевывать территории, которые были захвачены Россией за последние 14 месяцев. 

Детали: Блинкен отметил, что речь идет не только о вооружении, но и о подготовке людей.

Прямая речь: "Это уверенность в том, что украинцы смогут обслуживать системы, которые мы им предоставляем, и, конечно, важно, чтобы они имели правильные планы, опять же, для того, чтобы достичь успеха".

Напомним:

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Темы: деоккупацияконтрнаступлениеСШАБлинкен
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