Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мэр: Бахмут – это руины и пепел

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 июня 2023, 04:52
Мэр: Бахмут – это руины и пепел
БАХМУТ, ФОТО: GETTY IMAGES

Городской голова Бахмута Алексей Рева сказал, что оккупанты стерли город с лица земли, превратили его в "руины и пепел".

Источник: Рева в интервью Укринформу

Прямая речь: "Сегодня Бахмут – это руины и пепел. Сложно осознавать, что город, который мы так все любили, оккупанты просто стерли с лица земли".

Реклама:

Детали: Рева сказал, что после многих месяцев войны в Бахмуте полностью уничтожена вся инфраструктура, не осталось ни одного уцелевшего здания.

Он отметил, что "враг уничтожил все", перечеркнув "жизни десятков тысяч людей".

Напомним: Российские оккупанты начали бои Бахмут 1 августа 2023 года. По состоянию на 31 мая город почти полностью уничтожен, но кровопролитные бои за него продолжаются.

ВИДЕО ДНЯ

По меньшей мере 204 человека, среди которых 4 ребенка, погибли в Бахмуте Донецкой области с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Темы: Бахмутвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Бахмут
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
ССО "скосили" российские "Тюльпан" и "Пион" под Бахмутом
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
Все новости...
Реклама: