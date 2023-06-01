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Мэр: Бахмут – это руины и пепел

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 июня 2023, 04:52
Мэр: Бахмут – это руины и пепел
БАХМУТ, ФОТО: GETTY IMAGES

Городской голова Бахмута Алексей Рева сказал, что оккупанты стерли город с лица земли, превратили его в "руины и пепел".

Источник: Рева в интервью Укринформу

Прямая речь: "Сегодня Бахмут – это руины и пепел. Сложно осознавать, что город, который мы так все любили, оккупанты просто стерли с лица земли".

Детали: Рева сказал, что после многих месяцев войны в Бахмуте полностью уничтожена вся инфраструктура, не осталось ни одного уцелевшего здания.

Он отметил, что "враг уничтожил все", перечеркнув "жизни десятков тысяч людей".

Напомним: Российские оккупанты начали бои Бахмут 1 августа 2023 года. По состоянию на 31 мая город почти полностью уничтожен, но кровопролитные бои за него продолжаются.

По меньшей мере 204 человека, среди которых 4 ребенка, погибли в Бахмуте Донецкой области с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Темы: Бахмутвойна
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