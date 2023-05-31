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В Бахмуте с начала полномасштабной войны погибли 204 гражданских − мэр

Ирина БалачукСреда, 31 мая 2023, 22:52
В Бахмуте с начала полномасштабной войны погибли 204 гражданских − мэр
Уничтоженный оккупантами Бахмут. Фото из Facebook 93-й ОМБр Холодный Яр

По меньшей мере 204 человека, среди которых 4 ребенка, погибли в Бахмуте Донецкой области с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Источник: мэр Бахмута Алексей Рева в интервью Укринформу

Прямая речь Ревы: "Мы, бахмутчане, много потеряли. Но самые страшные потери − это человеческие жизни. С начала войны ранения от минно-взрывных травм получили 505 наших жителей, среди них 17 детей. К сожалению, 204 погибло, среди них четыре ребенка (по данным на 29 мая 2023 года − ред.)".

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Детали: По словам городского головы, до полномасштабного вторжения России на территории Бахмутской общины проживало около 80 тысяч человек, среди которых 70 тысяч − это именно жители Бахмута.

По состоянию на 29 мая в городе оставалось около 500 человек. 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские оккупанты начали бои Бахмут 1 августа 2023 года. По состоянию на 31 мая город почти полностью уничтожен, но кровопролитные бои за него продолжаются.

Темы: Бахмутвойнажертвыдети
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