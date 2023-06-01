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Суркис и Левочкин летали в Вену, чтобы встретиться с Фирташем – источники УП

Михаил Ткач, Алена МазуренкоЧетверг, 1 июня 2023, 11:27
Суркис и Левочкин летали в Вену, чтобы встретиться с Фирташем – источники УП
скриншот УП

По информации источников "Украинской правды" нардепы запрещенной "ОПЗЖ" Сергей Левочкин и Григорий Суркис весной летали в Вену на встречу с олигархом Дмитрием Фирташем, которому украинские правоохранители объявили подозрение.

Источник: расследование УП "Батальон Монако 3"

Детали: Журналисты УП зафиксировали депутатов запрещенной пророссийской партии "ОПЗЖ" Сергея Левочкина и Григория Суркиса, которые в апреле 2023 года были в Ницце (Франция).

По информации источников УП в политических кругах, Суркис и Левочкин смогли получить разрешение на выезд из Украины по официальным причинам - "для депутатской деятельности".

В пресс-службе Левочкина УП ответили, что он постоянно проживает в Украине и только дважды покидал страну - для операции на колене и в командировку.

После проведения официальных встреч Левочкин действительно прилетал в аэропорт Ниццы для дальнейшего переезда в клинику для послеоперационного контроля.

 
СКРИНШОТ УП

В то же время, сначала Суркис и Левочкин посетили Вену, где, по словам источников УП в бизнес-кругах, встречались с олигархом Дмитрием Фирташем.

ВИДЕО ДНЯ

Суркиса также заметили в казино Монте-Карло (Монако). Mercedes Суркиса замечают возле казино регулярно.

Другому народному депутату от бывшей ОПЗЖ Вадиму Столару, по информации собеседников УП, также удалось покинуть страну. Он также оказался на Лазурном берегу.

Столар арендует имение на Кап-Ферра и ездит на Lamborghini Urus на чешских номерах.

 
Имение Столара на Кап-Ферра
СКРИНШОТ

Напомним: 

  • 15 мая Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности объявили подозрение бизнесмену Дмитрию Фирташу и 8 топ-менеджерам его компаний. Пятерым фигурантам, включая самого олигарха и вышеуказанного Табачника, подозрения сообщены заочно, поскольку они скрываются от правосудия за границей.
  • Правоохранители разоблачили схему, по которой подконтрольные Фирташу структуры покупали топливо у его же компании, но на самом деле получали 30% от объемов.
  • Искусственный дефицит покрывался за счет государственного газа, а деньги оседали в карманах Фирташа. По предварительным данным, за семь лет такая схема нанесла ущерб бюджету страны на 18 млрд. гривен.

Темы: ЛевочкинСуркисФирташ
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