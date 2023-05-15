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Фирташ получил подозрение от СБУ и БЭБ. В компании олигарха обвинения отрицают

"Украинская правда"Понедельник, 15 мая 2023, 10:54
Фирташ получил подозрение от СБУ и БЭБ. В компании олигарха обвинения отрицают
ДМИТРИЙ ФИРТАШ, ФОТО GETTY IMAGES

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности заочно объявили подозрение бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Источник: собеседники "Украинской правды "в правоохранительных органах, пресс-служба СБУ, заявление Group DF

Детали: По данным УП, 15 мая правоохранители вручают подозрения самому Фирташу и 8 топ-менеджерам его компаний. С утра проходят обыски у руководителей фирм олигарха ("РГК", "Йе энергия") и облгазов.

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По данным источников, правоохранители разоблачили схему, по которой подконтрольные Фирташу структуры покупали топливо у его же компании, но на самом деле получали 30% от объемов.

Искусственный дефицит покрывался за счет государственного газа, а деньги оседали в карманах Фирташа. По предварительным данным, за семь лет такая схема нанесла ущерб бюджету страны на 18 млрд гривен.

Обновлено: Пресс-служба СБУ обнародовала официальную информацию о подозрении Фирташу и его соратникам.

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Как свидетельствуют материалы следствия, должностные лица "облгазов Фирташа" разворовывали более 70% средств, которые предусматривались на закупку голубого топлива. Фактически, речь идет о присвоении денег обычных украинцев, которые оплачивали коммунальные платежи, отмечают в СБУ.

Схема заключалась в том, что облгазы, подконтрольные Фирташу, "покупали" топливо у подконтрольной ему же компании. Но в реальности получали не более 30% от проплаченного объема газа.

Дефицит, который образовывался из-за этой махинации, покрывали за счет голубого топлива, которое находилось в государственной собственности - облгазы просто отбирали "недополученное" топливо из газотранспортной системы Украины.

При этом государству за это почти не платили, ссылаясь на "отсутствие средств". По имеющимся данным, облгазы Фирташа оплатили государственному оператору украинской ГТС в среднем 30% от общей стоимости отобранного газа.

В дальнейшем фигуранты выводили деньги в тень через сеть подконтрольных олигарху коммерческих структур. Из года в год они наращивали нанесенный для государства ущерб.

Указано, что в рамках уголовного производства правоохранители провели обыски в офисах и по местам жительства организаторов преступной схемы.

На основании собранных доказательств Фирташу, двум руководителям ООО "РГК", руководителю ООО "Йе Энергия" и пяти руководителям облгазов сообщено о подозрении по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 и ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Из них - пятерым фигурантам подозрения сообщено заочно, поскольку они скрываются от правосудия за рубежом. Сейчас решается вопрос об объявлении их в международный розыск.

Позиция противоположной стороны: Позже пресс-служба группы компаний Фирташа Group DF обнародовала заявление, в котором подчеркнула, что "категорически опровергает все обвинения, выдвинутые СБУ и БЭБ" против бизнесов, топ-менеджеров и акционера эрупы Дмитрия Фирташа.

Как считают в компании, серия обысков на предприятиях группы, уголовные дела, подозрения и обвинения, о которых сообщили в СБУ, "не имеют под собой юридической основы и являются частью коррупционного давления на бизнес группы".

Указано, что компания планирует отстаивать интересы бизнесов, персонала и акционера в украинских и международных судах.

Что было раньше: В марте 2023 года сотрудники СБУ и БЭБ проводили обыски в офисах газораспределительных компаний, входящих в группу РГК Дмитрия Фирташа.

Бюро экономической безопасности сообщало, что работники ведомства при оперативном сопровождении СБУ расследуют преступную схему манипуляций на газораспределительных предприятиях.

Экстрадиции Фирташа добиваются США, в то же время благодаря щедрым финансовым вливаниям украинский олигарх смог влиться в британский истеблишмент. Ему разрешили купить актив Министерства обороны Великобритании, и даже не поинтересовались источником происхождения средств.

Темы: Фирташ
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