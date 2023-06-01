Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Высший совет правосудия избрал новую ВККС, выполнив одну из кандидатских задач для Украины

Четверг, 1 июня 2023, 13:37

Высший совет правосудия 1 июня назначил всех членов новой Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), что было одной из задач для Украины, которые она получила вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявила пресс-служба ВСП.

По результатам проведенных собеседований с 32 кандидатами, рекомендованными Конкурсной комиссией по отбору кандидатов на должности членов ВККС, Высший совет правосудия назначил 16 членов Комиссии, из них восемь – из числа судей и судей в отставке.

В коммюнике отмечают, что разблокирование работы ВККС позволит проводить набор судей на более 2 тысяч вакантных должностей и завершить квалификационное оценивание судей.

В экспертной организации Фонд DEJURE, специализирующейся на отслеживании судебной реформы, приветствовали избрание новой ВККС и называют событие "однозначной победой", но и отметили, что среди нового состава не хватает "агентов изменений", в частности нет ни одного представителя профильных неправительственных организаций.

Кроме того, среди членов оказались двое судей, относительно добропорядочности которых у общественных экспертов остаются вопросы: Владимир Луганский и Людмила Волкова.

"В любом случае, будем оценивать новый орган по первым результатам его деятельности. В частности, очень показательными будут их первые решения относительно процедуры отбора и оценки судей, в том числе формирования Общественного совета добропорядочности", – отметили в заявлении DEJURE.

ВИДЕО ДНЯ

Послы "Группы семи" перед этим призвали Украину обеспечить прозрачное назначение членов ВККС и назначить их как можно быстрее.

Полномочия предыдущего состава ВККС были прекращены с 16 октября 2019 года в связи с принятием Верховной радой закона № 193-ІХ "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления".

Читайте также на эту тему: "Почти готовы" к переговорам о вступлении: что показала оценка Украины по 7 критериям ЕС

Темы: ВСП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога

Украинские пилоты еще не отправлялись на обучение за границу – Воздушные силы

Обновлено от 17:05На Бахмутском направлении украинская армия продвигается вперед, занимает высоты – Маляр   

видео, фотоВ российской Сибири пылает подстанция, СМИ сообщают о взрыве

В Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ

Генерал Милли: Украина очень хорошо подготовилась к контрнаступлению

Все новости...
ВСП
Князев заявил, что хранил чужие деньги. ВСП согласился на его арест
Судья ОАСК Аблов пытается уйти в отставку с пожизненными выплатами – ЦПК
Кто "валил" судебную реформу Зеленского?
Последние новости
04:30
В контрнаступлении Силы обороны должны использовать слабые места в позициях РФ – Пентагон
04:10
В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, есть повреждения – КГВА
03:20
В Киеве прогремели взрывы, работала ПВО
02:36
обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
01:50
Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову
01:03
На подступах к Киеву и области сообщали о работе ПВО
00:52
Враг ударил по Сумщине – зафиксировано 94 взрыва за сутки
00:02
Одному из самых богатых людей Финляндии выписали 121 тысячу евро штрафа за превышение скорости
00:00
Обновлено от 22.35Оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300, в области повредили аммиакопровод – ОВА
23:48
Кулеба: Вильнюс должен "подтянуть" НАТО к реальности, решение Бухареста от нее максимально оторвано
Все новости...
Реклама: