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Высший совет правосудия избрал новую ВККС, выполнив одну из кандидатских задач для Украины

Четверг, 1 июня 2023, 13:37

Высший совет правосудия 1 июня назначил всех членов новой Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), что было одной из задач для Украины, которые она получила вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявила пресс-служба ВСП.

По результатам проведенных собеседований с 32 кандидатами, рекомендованными Конкурсной комиссией по отбору кандидатов на должности членов ВККС, Высший совет правосудия назначил 16 членов Комиссии, из них восемь – из числа судей и судей в отставке.

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В коммюнике отмечают, что разблокирование работы ВККС позволит проводить набор судей на более 2 тысяч вакантных должностей и завершить квалификационное оценивание судей.

В экспертной организации Фонд DEJURE, специализирующейся на отслеживании судебной реформы, приветствовали избрание новой ВККС и называют событие "однозначной победой", но и отметили, что среди нового состава не хватает "агентов изменений", в частности нет ни одного представителя профильных неправительственных организаций.

Кроме того, среди членов оказались двое судей, относительно добропорядочности которых у общественных экспертов остаются вопросы: Владимир Луганский и Людмила Волкова.

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"В любом случае, будем оценивать новый орган по первым результатам его деятельности. В частности, очень показательными будут их первые решения относительно процедуры отбора и оценки судей, в том числе формирования Общественного совета добропорядочности", – отметили в заявлении DEJURE.

Послы "Группы семи" перед этим призвали Украину обеспечить прозрачное назначение членов ВККС и назначить их как можно быстрее.

Полномочия предыдущего состава ВККС были прекращены с 16 октября 2019 года в связи с принятием Верховной радой закона № 193-ІХ "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления".

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Темы: ВСП
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