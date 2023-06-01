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Укрытия в Киеве будут открыты постоянно – КГГА

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 1 июня 2023, 17:18
Укрытия в Киеве будут открыты постоянно – КГГА
Скрин с пресс-брифинга

В КГГА сообщили, что не имеют другого выхода, кроме как держать укрытия в городе постоянно открытыми.

Источник: директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Романа Ткачука на пресс-брифинге 1 июня 

Прямая речь: "Сегодня уже принято решение, чтобы они (укрытия - ред.) были открыты постоянно. До этого были разговоры о том, что мы не можем держать их постоянно открытыми, потому что там были сделаны ремонтные работы. Бездомные будут организовывать себе там приют... 

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Но мы не имеем другого выхода, кроме как держать их постоянно в открытом состоянии. Потому что последние несколько дней мы начали получать удары баллистическими ракетами".

Детали: Ткачук заверил, что проверки бомбоубежищ происходят с 2014 года. По его словам, за это время в городе проверено почти 13 тысяч подвальных помещений, однако только около 3,5 тысячи отвечали первичным требованиям для использования в качестве защитных сооружений.

Ткачук также сообщил, что последнее хранилище в Киеве строили в 1985 году.

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Что было раньше: Столичный житель Ярослав, чья жена погибла во время атаки россиян 1 июня, рассказал, что люди прибежали ночью в укрытие, но им никто не открыл.

Прокуратура сообщила, что проводит следственные действия в медицинском учреждении, где во время ракетной атаки россиян 1 июня было закрыто укрытие.

Темы: Киевобстрел
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