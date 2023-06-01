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Укрытия в Киеве будут открыты постоянно – КГГА

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 1 июня 2023, 17:18
Укрытия в Киеве будут открыты постоянно – КГГА
Скрин с пресс-брифинга

В КГГА сообщили, что не имеют другого выхода, кроме как держать укрытия в городе постоянно открытыми.

Источник: директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Романа Ткачука на пресс-брифинге 1 июня 

Прямая речь: "Сегодня уже принято решение, чтобы они (укрытия - ред.) были открыты постоянно. До этого были разговоры о том, что мы не можем держать их постоянно открытыми, потому что там были сделаны ремонтные работы. Бездомные будут организовывать себе там приют... 

Но мы не имеем другого выхода, кроме как держать их постоянно в открытом состоянии. Потому что последние несколько дней мы начали получать удары баллистическими ракетами".

Детали: Ткачук заверил, что проверки бомбоубежищ происходят с 2014 года. По его словам, за это время в городе проверено почти 13 тысяч подвальных помещений, однако только около 3,5 тысячи отвечали первичным требованиям для использования в качестве защитных сооружений.

Ткачук также сообщил, что последнее хранилище в Киеве строили в 1985 году.

Что было раньше: Столичный житель Ярослав, чья жена погибла во время атаки россиян 1 июня, рассказал, что люди прибежали ночью в укрытие, но им никто не открыл.

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Прокуратура сообщила, что проводит следственные действия в медицинском учреждении, где во время ракетной атаки россиян 1 июня было закрыто укрытие.

Темы: Киевобстрел
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