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Люди стучали, но укрытие не открыли − мужчина рассказал о гибели жены в Киеве

Ирина БалачукЧетверг, 1 июня 2023, 08:19
Люди стучали, но укрытие не открыли − мужчина рассказал о гибели жены в Киеве
Муж погибшей. Скриншот из видео

Столичный житель Ярослав, чья жена погибла во время атаки россиян 1 июня, рассказал, что люди прибежали ночью в укрытие, но им никто не открыл.

Источник: Суспільне

Прямая речь Ярослава: "Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли и все. Люди стучали, очень долго стучали. И никто. Были там женщины, дети, и никто не открыл... В тот момент прилетело".

Детали: Сообщается, что жена Ярослава погибла на улице в Деснянском районе Киева, когда с ребенком бежала в укрытие. Ребенок остался жив.

Сам Ярослав рассказал, что был рядом с семьей, но когда они не смогли достучаться до укрытия, то он побежал на другую сторону позвать, чтобы открыли.

Кроме жены Ярослава, погибли еще два человека, в том числе ребенок. По данным Суспільного, все они в то время направлялись в укрытие.

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Более десяти человек получили ранения различной степени тяжести.

Почему это важно: Всего 2 недели назад, в середине мая, во время массированной атаки россиян столичные жители массово жаловались на закрытые укрытия.

17 мая глава Киевской МВА Сергей Попко заявил, что в Киеве проверят и откроют все бомбоубежища, потому что закрытое укрытие во время войны − это преступление.

Предыстория:

  • Утром Генштаб ВСУ сообщил, что ночью враг снова применил ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры столицы и Киевской области. По предварительным данным, силами и средствами Воздушных Сил 10 из 10 ракет были уничтожены.
  • В результате падения обломков российских ракет в Киеве погибли 3 людей, среди которых ребенок.

Темы: Киеввойнажертвыдети
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