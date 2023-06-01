Люди стучали, но укрытие не открыли − мужчина рассказал о гибели жены в Киеве
Столичный житель Ярослав, чья жена погибла во время атаки россиян 1 июня, рассказал, что люди прибежали ночью в укрытие, но им никто не открыл.
Источник: Суспільне
Прямая речь Ярослава: "Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли и все. Люди стучали, очень долго стучали. И никто. Были там женщины, дети, и никто не открыл... В тот момент прилетело".
Детали: Сообщается, что жена Ярослава погибла на улице в Деснянском районе Киева, когда с ребенком бежала в укрытие. Ребенок остался жив.
Сам Ярослав рассказал, что был рядом с семьей, но когда они не смогли достучаться до укрытия, то он побежал на другую сторону позвать, чтобы открыли.
Люди не змогли потрапити в укриття − чоловік розповів, як загинула його дружина під час нічної атаки росіян у Києві. Відео Суспільного pic.twitter.com/FLjBw76FLh— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 1, 2023
Кроме жены Ярослава, погибли еще два человека, в том числе ребенок. По данным Суспільного, все они в то время направлялись в укрытие.
Более десяти человек получили ранения различной степени тяжести.
Почему это важно: Всего 2 недели назад, в середине мая, во время массированной атаки россиян столичные жители массово жаловались на закрытые укрытия.
17 мая глава Киевской МВА Сергей Попко заявил, что в Киеве проверят и откроют все бомбоубежища, потому что закрытое укрытие во время войны − это преступление.
Предыстория:
- Утром Генштаб ВСУ сообщил, что ночью враг снова применил ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры столицы и Киевской области. По предварительным данным, силами и средствами Воздушных Сил 10 из 10 ракет были уничтожены.
- В результате падения обломков российских ракет в Киеве погибли 3 людей, среди которых ребенок.