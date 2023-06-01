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В больнице, где не открыли укрытие, проходят следственные действия − прокуратура

Ирина БалачукЧетверг, 1 июня 2023, 08:55
В больнице, где не открыли укрытие, проходят следственные действия − прокуратура
Фото КГВА

Прокуратура проводит следственные действия в медицинском учреждении, где во время ракетной атаки россиян 1 июня было закрыто укрытие.

Источник: пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде", мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, МВД в Telegram

Прямая речь Максимец: "Прямо сейчас в медучреждении Деснянского района, в котором не открыли людям двери укрытия, проводятся следственные действия. Деснянской окружной прокуратурой уже внесены сведения в ЕРДР по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия".

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Детали: По словам Максимец, сейчас допрашивают должностных лиц указанного медучреждения, ответственных за эксплуатацию и содержание укрытия, чтобы установить, кто непосредственно отвечал за открытие укрытия во время объявления тревоги.

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram также сообщил, что на место выехали специалисты департамента муниципальной безопасности, которые выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике.

Прямая речь мэра столицы: "Ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, которые есть на карте города и должны работать. Все решения относительно действий ответственных лиц будут приняты сегодня и безотлагательно".

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Детали: Глава МВД Игорь Клименко позже также сообщил, что полиция Киева уже начала уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УК (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) из-за закрытых бомбоубежищ во время ночной ракетной атаки на столицу.

Прямая речь Клименко: "В рамках расследования найдем и привлечем к ответственности всех виновных лиц. Кроме того, ГСЧС Украины совместно с Национальной полицией будет регулярно проводить проверки доступности и состояния бомбоубежищ во всех населенных пунктах страны".

Полиция также дополнительно открыла производство по ч. 3 ст. 135 УКУ (оставление в опасности). Сейчас продолжаются следственные действия.

Что было раньше: Столичный житель Ярослав, чья жена погибла во время атаки россиян 1 июня, рассказал, что люди прибежали ночью в укрытие, но им никто не открыл.

Предыстория:

  • Утром Генштаб ВСУ сообщил, что ночью враг снова применил ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры столицы и Киевской области. По предварительным данным, силами и средствами Воздушных Сил 10 из 10 ракет были уничтожены.
  • В результате падения обломков российских ракет в Киеве погибли 3 людей, среди которых ребенок.

Темы: прокуратураКиеввойнажертвы
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