"Может быть нокаут": Зеленский прокомментировал закрытое укрытие в Киеве

Президент Владимир Зеленский намекнул на неприятные последствия для мэра Киева Виталия Кличко, если подтвердится, что в столице из-за закрытого бомбоубежища погибли люди.

Источник: Зеленский во время общения с представителями СМИ в Молдове

Детали: Журналисты спросили президента, кто будет отвечать, если подтвердится информация о гибели от вражеского удара трех киевлян из-за закрытого укрытия.

Прямая речь Зеленского: "Отвечать будут все, реакция будет твердая... Нам России, этих врагов мало, у нас есть, видите, еще и внутренние... Сказал бы (кто конкретно будет отвечать), (но) много журналистов, сказал бы, есть слово, крутится, но не могу..."

Больше деталей: После этого Зеленский будто завершил ответ, и его пресс-секретарь начал объявлять окончание пресс-конференции. И тут вдруг президент повернулся к журналисту и добавил: "Сказал бы так: Может быть нокаут".

Обновлено: Позже в своем традиционном вечернем видеообращении Зеленский вспомнил об этом случае. Он отметил, что обеспечивать людей укрытиями - это обязанность местных властей. И если эта обязанность не выполняется, ими должны заняться правоохранительные органы.

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