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"Может быть нокаут": Зеленский прокомментировал закрытое укрытие в Киеве

Евгений КизиловЧетверг, 1 июня 2023, 20:23
Может быть нокаут: Зеленский прокомментировал закрытое укрытие в Киеве
Зеленский, Getty Images

Президент Владимир Зеленский намекнул на неприятные последствия для мэра Киева Виталия Кличко, если подтвердится, что в столице из-за закрытого бомбоубежища погибли люди.

Источник: Зеленский во время общения с представителями СМИ в Молдове

Детали: Журналисты спросили президента, кто будет отвечать, если подтвердится информация о гибели от вражеского удара трех киевлян из-за закрытого укрытия.

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Прямая речь Зеленского: "Отвечать будут все, реакция будет твердая... Нам России, этих врагов мало, у нас есть, видите, еще и внутренние... Сказал бы (кто конкретно будет отвечать), (но) много журналистов, сказал бы, есть слово, крутится, но не могу..."

Больше деталей: После этого Зеленский будто завершил ответ, и его пресс-секретарь начал объявлять окончание пресс-конференции. И тут вдруг президент повернулся к журналисту и добавил: "Сказал бы так: Может быть нокаут".

Обновлено: Позже в своем традиционном вечернем видеообращении Зеленский вспомнил об этом случае. Он отметил, что обеспечивать людей укрытиями - это обязанность местных властей. И если эта обязанность не выполняется, ими должны заняться правоохранительные органы.

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Что предшествовало:

  • Столичный житель Ярослав, чья жена погибла во время атаки россиян 1 июня, рассказал, что люди прибежали ночью в укрытие, но им никто не открыл. Кроме жены Ярослава, погибли еще два человека, в том числе ребенок. По данным "Суспільного", все они в то время направлялись в укрытие.
  • В связи с этими заявлениями прокуратура и полиция пришли с обысками в Киевскую городскую администрацию.
  • Также правоохранители провели обыски в медучреждении, где во время тревоги и обстрелов было закрыто бомбоубежище, а также в здании Деснянской РГА.
  • Полиция начала уголовное производство по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".

Темы: ЗеленскийВиталий КличкоКиевобстрел
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