"Может быть нокаут": Зеленский прокомментировал закрытое укрытие в Киеве
Президент Владимир Зеленский намекнул на неприятные последствия для мэра Киева Виталия Кличко, если подтвердится, что в столице из-за закрытого бомбоубежища погибли люди.
Источник: Зеленский во время общения с представителями СМИ в Молдове
Детали: Журналисты спросили президента, кто будет отвечать, если подтвердится информация о гибели от вражеского удара трех киевлян из-за закрытого укрытия.
Прямая речь Зеленского: "Отвечать будут все, реакция будет твердая... Нам России, этих врагов мало, у нас есть, видите, еще и внутренние... Сказал бы (кто конкретно будет отвечать), (но) много журналистов, сказал бы, есть слово, крутится, но не могу..."
Больше деталей: После этого Зеленский будто завершил ответ, и его пресс-секретарь начал объявлять окончание пресс-конференции. И тут вдруг президент повернулся к журналисту и добавил: "Сказал бы так: Может быть нокаут".
Обновлено: Позже в своем традиционном вечернем видеообращении Зеленский вспомнил об этом случае. Он отметил, что обеспечивать людей укрытиями - это обязанность местных властей. И если эта обязанность не выполняется, ими должны заняться правоохранительные органы.
Что предшествовало:
- Столичный житель Ярослав, чья жена погибла во время атаки россиян 1 июня, рассказал, что люди прибежали ночью в укрытие, но им никто не открыл. Кроме жены Ярослава, погибли еще два человека, в том числе ребенок. По данным "Суспільного", все они в то время направлялись в укрытие.
- В связи с этими заявлениями прокуратура и полиция пришли с обысками в Киевскую городскую администрацию.
- Также правоохранители провели обыски в медучреждении, где во время тревоги и обстрелов было закрыто бомбоубежище, а также в здании Деснянской РГА.
- Полиция начала уголовное производство по статье "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия".