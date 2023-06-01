Закрытое укрытие в Киеве: правоохранители пришли с обысками в КГГА

Место, где упали обломки ракеты и погибли люди. Фото Радио Свобода

Киевская городская прокуратура и полиция проводят обыски в Киевской городской администрации в связи с заявлениями жителей о закрытом укрытии во время ночной атаки россиян, в результате чего погибли 3 человека.

Источник: пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Максимец: "Сейчас продолжаются следственные действия в КГГА. В частности, обыски проходят в Департаменте муниципальной безопасности и здравоохранения".

Детали: Ранее правоохранители провели обыски в медучреждении, где во время тревоги и обстрелов было закрыто бомбоубежище, а также в здании Деснянской РГА.

Почему это важно: Столичный житель Ярослав, чья жена погибла во время атаки россиян 1 июня, рассказал, что люди прибежали ночью в укрытие, но им никто не открыл.

Прокуратура сообщила, что проводит следственные действия в медицинском учреждении, где во время ракетной атаки россиян 1 июня было закрыто укрытие.

Глава МВД Игорь Клименко позже также сообщил, что полиция Киева уже начала уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УК (Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

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Всего 2 недели назад, в середине мая, во время массированной атаки россиян столичные жители массово жаловались на закрытые укрытия.

17 мая глава Киевской МВА Сергей Попко заявил, что в Киеве проверят и откроют все бомбоубежища, потому что закрытое укрытие во время войны − это преступление.

"Украинская правда" утром 1 июня обратилась в КГГА с запросом, была ли проведена работа по проверке, какой процент укрытий проверили и какие в целом результаты этой проверки. Ответ обнародуем сразу после получения.

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