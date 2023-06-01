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Закрытое укрытие в Киеве: правоохранители задержали 4 человека

Валентина Романенко, Елена РощинаЧетверг, 1 июня 2023, 21:17
Закрытое укрытие в Киеве: правоохранители задержали 4 человека
Печально известное укрытие в Киеве, фото полиции

В рамках расследования трагических последствий из-за недопуска граждан в укрытие в Киеве 1 июня правоохранители задержали четырех человек: первую заместительницу главы Деснянской райгосадминистрации, директора больницы и его заместителя по техническим вопросам, а также охранника поликлиники.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры и столичной полиции, "Суспільне"

Детали: Троим задержанным должностным лицам готовится сообщение о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ), охраннику – в оставлении в опасности, которое привело к смерти (ч. 3 ст. 135 УКУ). 

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Руководитель Деснянской окружной прокуратуры Киева Антон Ефимов рассказал в комментарии для "Суспільне", что медицинское освидетельствование охранника показало, что он был трезв.

Полиция проводит первоочередные следственные действия и выясняет причастность каждого из 4-х к трагическому событию, когда вблизи укрытия погибли и были ранены киевляне.

 
 
 
 

Ранее в рамках следствия прокуроры совместно с полицией провели обыски в двух департаментах КГГА, помещении Деснянской РГА и в медучреждении, где во время воздушной тревоги гражданам не предоставили доступ к укрытию. 

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Следственные действия в уголовном производстве продолжаются. 

Кроме того, Служба безопасности Украины расследует преступление по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины: нарушение Россией законов и обычаев войны, совмещенное с умышленным убийством. 

Что предшествовало: В ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека, в том числе ребенок 2013 года рождения. 

Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты

По данному факту было начато уголовное производство.

Темы: Киеввойнаполицияпрокуратура
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