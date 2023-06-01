33, 34 и 9 лет − полиция рассказала о погибших в Киеве в результате российской атаки "Искандерами"

Три человека, среди которых 9-летний ребенок, погибли в результате ночной атаки россиян 1 июня, еще 11 человек получили ранения. Россияне выпустили по Украине семь баллистических ракет "Искандер-М" и три крылатые ракеты "Искандер-К".

Источник: полиция Киева в Facebook, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно полиция: "В результате обстрелов оккупантов медучреждения в Деснянском районе города погибла 33-летняя женщина и 34-мать с 9-летней дочерью (уточненная информация, сначала полиция сообщала об 11-летнем погибшем ребенке − ред.). Еще одиннадцать граждан получили ранения различной степени тяжести".

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фото полиции

Детали: Также в нескольких районах столицы повреждены здания и припаркованные автомобили. Полицейские документируют последствия вражеской атаки.

фото полиции

Утром Воздушные силы уточнили, что российские войска выпустили по Украине семь баллистических ракет "Искандер-М" и три крылатые ракеты "Искандер-К". Отмечается, что все 10 целей сбили.

Воздушные силы отметили, что во время атаки баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования есть очень мало времени на то, чтобы спрятаться в укрытие.

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Столичный житель Ярослав, чья жена погибла во время атаки россиян 1 июня, рассказал, что люди прибежали ночью в укрытие, но им никто не открыл.

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