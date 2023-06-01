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33, 34 и 9 лет − полиция рассказала о погибших в Киеве в результате российской атаки "Искандерами"

Ирина БалачукЧетверг, 1 июня 2023, 08:42
33, 34 и 9 лет − полиция рассказала о погибших в Киеве в результате российской атаки Искандерами
Фото полиции

Три человека, среди которых 9-летний ребенок, погибли в результате ночной атаки россиян 1 июня, еще 11 человек получили ранения. Россияне выпустили по Украине семь баллистических ракет "Искандер-М" и три крылатые ракеты "Искандер-К". 

Источник: полиция Киева в Facebook, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно полиция: "В результате обстрелов оккупантов медучреждения в Деснянском районе города погибла 33-летняя женщина и 34-мать с 9-летней дочерью (уточненная информация, сначала полиция сообщала об 11-летнем погибшем ребенке − ред.). Еще одиннадцать граждан получили ранения различной степени тяжести". 

 
фото полиции 

Детали: Также в нескольких районах столицы повреждены здания и припаркованные автомобили. Полицейские документируют последствия вражеской атаки. 

 
фото полиции 

Утром Воздушные силы уточнили, что российские войска выпустили по Украине семь баллистических ракет "Искандер-М" и три крылатые ракеты "Искандер-К". Отмечается, что все 10 целей сбили.

Воздушные силы отметили, что во время атаки баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования есть очень мало времени на то, чтобы спрятаться в укрытие.

Столичный житель Ярослав, чья жена погибла во время атаки россиян 1 июня, рассказал, что люди прибежали ночью в укрытие, но им никто не открыл.

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Предыстория:

  • Утром Генштаб ВСУ сообщил, что ночью враг снова применил ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры столицы и Киевской области. По предварительным данным, силами и средствами Воздушных Сил 10 из 10 ракет были уничтожены.
  • В результате падения обломков российских ракет в Киеве погибли 3 людей, среди которых ребенок.

Темы: Киеввойнажертвыдети
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