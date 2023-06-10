Силы обороны поразили 25 районов сосредоточения врага – сводка

За прошедшие сутки украинские защитники нанесли удары по 25 районам сосредоточения оккупационных войск, а также поразили другие военные объекты врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К большому сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушена и повреждена больница в городе Гуляйполе, частные жилые дома города Звягель Житомирской области, поврежден дом культуры в Очакове Николаевской области и другая гражданская инфраструктура в Одесской области".

Реклама:

Детали: Противник сосредоточивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта состоялось 34 боевых столкновения.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливает состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск.

За прошедшие сутки враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Бударки Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Леонивка, Гремяч, Бояро-Лежачи, Сосновка Черниговской области; Хлебороб, Сорокино, Искрисковщина, Нескучное, Волфино, Павловское, Юнаковка, Мирополье, Мезеновка, Славгород и Большая Писаревка Сумской области, а также более 20 населенных пунктов на Харьковщине. Среди них Басово, Ветеринарное, Высокая Яруга, Избицкое, Верхняя Писаревка, Дмитровка, Гатище, Волчанск, Бочковое, Бударки и Землянки на Харьковщине.

ВИДЕО ДНЯ

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары по Котляровке Харьковской области и Стельмаховке на Луганщине. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и Веселого. Нанес авиаудары по населенным пунктам Невское Луганской области и Ямполовка, Дроновка, Северск, Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское, Спирное и Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Богдановки, успеха не имел. Нанес авиаудары вблизи населенных пунктов Курдюмовка, Белая Гора и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Звановка, Никифоровка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Калиновка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил неудачные попытки наступления неподалеку от Северного. Нанес авиационные удары в районе Васильевки, Первомайского и Невельского Донецкой области. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новодонецкое, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы в районе населенных пунктов Георгиевка, Марьинка, Островское, Курахово, Дачное, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Большой Новоселки и Благодатного. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационные удары в районах Временки, Новоселки, Новополя Донецкой области и Ольговского, Гуляйполя и Степного на Запорожье. Осуществил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них - Времовка, Вольное Поле Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малые Щербаки, Каменское и Жеребянки Запорожской области; Марганец, Никополь Днепропетровской области; Тягинка Херсонской области и город Херсон.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и 5 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях.