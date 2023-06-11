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По всей Украине объявляли воздушную тревогу

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 июня 2023, 17:08
По всей Украине объявляли воздушную тревогу
карта воздушных тревог по состоянию на 17:10

По всей Украине в воскресенье после 17 часов была объявлена воздушная тревога.

Источник: alerts.in.ua

Детали: Около 17:06 сирены воздушной тревоги зазвучали в Киеве и в восточных областях, очень быстро тревога распространилась на всю Украину.

Быстрое распространение воздушной тревоги на всю Украину свидетельствует о ракетной опасности.

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Около 17:23 воздушные тревоги в большинстве областей были отменены.

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Темы: воздушная тревога
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