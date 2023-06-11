На 4 направлениях идут тяжелые бои, произошло 19 боестолкновений – сводка Генштаба

В течение суток оккупанты нанесли по Украине 25 авиационных ударов и совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня, произошло 19 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В ночь на воскресенье российские оккупанты нанесли очередной массированный авиационный удар по Украине, применив иранские ударные БПЛА типа "Shahed-131/136". Всего в течение суток враг нанес 25 авиационных ударов. Также совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 19 боевых столкновений.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Республика Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, на ее полигонах продолжается подготовка отдельных подразделений противника.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток нанес авиационные удары по населенным пунктам Белополье Сумской области и Колонтаев Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Фотовиж, Александровка Сумской области, а также Ивашки, Ветеринарное, Стрелечья, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Круглое, Бударки, Бузовое, Чугуновка, Амбарное на Харьковщине.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Берестового Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Фиголевка, Двуречная, Западное, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

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На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиаудары по населенным пунктам Невское Луганской, а также Ивановка и Торское Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиаудары в районе Торецка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Раздоловка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Железное, Северное в Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел, там же нанес авиационные удары. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Орловка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все 12 вражеских атак в районе города Марьинка. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы вблизи Красногоровки, Острого, Георгиевки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Золотая Нива, Благодатное и Нескучное Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Водяное и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Новоберислава и Казацкого Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы, в частности, населенных пунктов Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малые Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Очаков Николаевской области.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и радиолокационную станцию противника.