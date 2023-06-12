Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министры стран НАТО обсудят с крупнейшими оборонными компаниями наращивание производства

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 16:08

В четверг министры обороны стран НАТО встретятся с руководителями 25 крупнейших западных оборонных компаний, продолжая усилия по наращиванию производства боеприпасов.

Об этом стало известно изданию Euractiv, сообщает "Европейская правда".

По словам дипломатов и источника в оборонной отрасли, этот шаг отражает заинтересованность НАТО в участии в обсуждении вопросов оборонной промышленности. Западные государства ищут, каким образом продолжить военную поддержку Украины и пополнить свои собственные запасы.

Западные союзники Киева изучают, как продолжать посылать Украине необходимое военное оборудование, правительства просят оборонные компании наращивать производство, в то время как компании просят о четких долгосрочных сигналах относительно спроса, чтобы оправдать инвестиции в новые производственные мощности, цепи поставок и персонал.

Реклама:

НАТО рассматривает возможность создания нового Плана действий в сфере оборонного производства для определения целей инвестиций и совокупных сигналов спроса на продукцию отрасли со стороны стран-членов Альянса.

Среди представителей оборонной промышленности есть надежда, что эта встреча станет шагом вперед в работе над будущим планом действий. Однако, как сообщили изданию источники, официальная повестка дня встречи пока не обнародована, и конкретные результаты не ожидаются.

Среди приглашенных – преимущественно высокопоставленные чиновники и руководители оборонных компаний, производящих различные виды боеприпасов, такие как ракеты и реактивные снаряды.

ВИДЕО ДНЯ

Встреча с представителями промышленности "будет особенно сосредоточена на боеприпасах, решающих судьбу боя", сообщил накануне встречи один из чиновников НАТО.

Со стороны европейской оборонной промышленности приглашены бельгийская FN Herstal, французско-итальянская MBDA, финская Patria, немецкая Rheinmetall, норвежская Nammo, KNDS – объединение немецкой KMW и французской Nexter, итальянская Leonardo, а также турецкая Roketsan.

Ожидается также участие представителей некоторых отраслей промышленности с восточного фланга НАТО, таких как болгарский "Арсенал" и пражская "Чехословацкая группа".

Со стороны США должны присутствовать компании Raytheon Technologies и Lockheed Martin, которые производят ракетные комплексы Javelin, HIMARS и Patriot, поставляемые украинским вооруженным силам.

В список приглашенных компаний также войдут производители беспилотников, такие как турецкая Baykar,, и португальская Tekever, а также британская BAE Systems, румынская Romarm, хорватский производитель боевых танков Đuro Đaković Grupa, эстонская Milrem Robotics и бельгийская Thales.

Встреча министров обороны НАТО состоится 15-16 июня в Брюсселе. В рамках встречи запланировано заседание формата "Рамштайн", на котором обсудят детали "коалиции истребителей".

Темы: НАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии

Украина перехватывает инициативу, но нужно оружие до 200 км - Минобороны

Заявлениями о передаче ядерного оружия Путин закрепляет военный контроль РФ над Беларусью – ISW

Саакашвили ответил президенту Грузии, которая отказывается его помиловать. Письмо

Президент ЮАР назвал 10 мирных идей Африки относительно войны в Украине

Зеленский ответил африканским лидерам по мирным переговорам с РФ

Все новости...
НАТО
War Speeches. Российский фронт сыпется, а Украина все ближе к НАТО
В Германии стартуют крупнейшие в истории НАТО учения авиации
Зеленский поговорил с Дудой: Понимаем важность шагов НАТО по гарантиям для Украины
Последние новости
14:58
Блинкен ответил на заявления Путина о ядерном оружии в Беларуси
14:44
"Мама, у нас нет дома!": 12-летний мальчик чудом уцелел после ракетного обстрела в Киевской области
14:35
фотоРоссияне обстреляли Константиновку, ранили 9-летнего ребенка и женщину
14:21
Французский телеканал сделал репортаж с позиций армии РФ, не упоминая агрессию
13:50
"Оператор ГТС" ищет рекрутинговую компанию для отбора кандидатов в набсовет
13:32
видеоСпецназовцы СБУ показали эвакуацию людей из оккупации под прикрытием артиллерии
13:18
"Выбирался, будто из ада": история военного, который во время боя с оккупантами потерял конечность
13:05
Блинкен опроверг слухи о приближении США и Ирана к соглашению по ядерной программе Тегерана
12:47
фото, обновленоРоссийская ракета попала в автомобиль на Харьковщине, погибли волонтеры - ОВА
12:35
Наводнения в Сербии: чрезвычайная ситуация в полусотне муниципалитетов
Все новости...
Реклама: