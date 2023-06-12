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Министры стран НАТО обсудят с крупнейшими оборонными компаниями наращивание производства

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 16:08

В четверг министры обороны стран НАТО встретятся с руководителями 25 крупнейших западных оборонных компаний, продолжая усилия по наращиванию производства боеприпасов.

Об этом стало известно изданию Euractiv, сообщает "Европейская правда".

По словам дипломатов и источника в оборонной отрасли, этот шаг отражает заинтересованность НАТО в участии в обсуждении вопросов оборонной промышленности. Западные государства ищут, каким образом продолжить военную поддержку Украины и пополнить свои собственные запасы.

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Западные союзники Киева изучают, как продолжать посылать Украине необходимое военное оборудование, правительства просят оборонные компании наращивать производство, в то время как компании просят о четких долгосрочных сигналах относительно спроса, чтобы оправдать инвестиции в новые производственные мощности, цепи поставок и персонал.

НАТО рассматривает возможность создания нового Плана действий в сфере оборонного производства для определения целей инвестиций и совокупных сигналов спроса на продукцию отрасли со стороны стран-членов Альянса.

Среди представителей оборонной промышленности есть надежда, что эта встреча станет шагом вперед в работе над будущим планом действий. Однако, как сообщили изданию источники, официальная повестка дня встречи пока не обнародована, и конкретные результаты не ожидаются.

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Среди приглашенных – преимущественно высокопоставленные чиновники и руководители оборонных компаний, производящих различные виды боеприпасов, такие как ракеты и реактивные снаряды.

Встреча с представителями промышленности "будет особенно сосредоточена на боеприпасах, решающих судьбу боя", сообщил накануне встречи один из чиновников НАТО.

Со стороны европейской оборонной промышленности приглашены бельгийская FN Herstal, французско-итальянская MBDA, финская Patria, немецкая Rheinmetall, норвежская Nammo, KNDS – объединение немецкой KMW и французской Nexter, итальянская Leonardo, а также турецкая Roketsan.

Ожидается также участие представителей некоторых отраслей промышленности с восточного фланга НАТО, таких как болгарский "Арсенал" и пражская "Чехословацкая группа".

Со стороны США должны присутствовать компании Raytheon Technologies и Lockheed Martin, которые производят ракетные комплексы Javelin, HIMARS и Patriot, поставляемые украинским вооруженным силам.

В список приглашенных компаний также войдут производители беспилотников, такие как турецкая Baykar,, и португальская Tekever, а также британская BAE Systems, румынская Romarm, хорватский производитель боевых танков Đuro Đaković Grupa, эстонская Milrem Robotics и бельгийская Thales.

Встреча министров обороны НАТО состоится 15-16 июня в Брюсселе. В рамках встречи запланировано заседание формата "Рамштайн", на котором обсудят детали "коалиции истребителей".

Темы: НАТО
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