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ЕС раздумывает над хранением части своего газа в хранилищах Украины – Bloomberg

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 18:22

В ЕС размышляют над тем, чтобы воспользоваться хранилищами Украины для хранения собственного газа, где голубое топливо можно будет хранить на случай резкого роста спроса и цен зимой.

Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Газохранилища в ЕС уже почти заполнены – сейчас более чем на 70%. Ожидается, что европейские хранилища достигнут лимита мощности уже в начале сентября. 

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Эта инициатива является частью усилий, направленных на избежание паники, которая привела к рекордным ценам и государственному вмешательству в прошлом году.

"Хранение жизненно важного топлива в стране, которая подвергается ракетным ударам и нападениям на критически важную энергетическую инфраструктуру, может показаться безумной идеей. Но она находит сторонников, поскольку хранилища расположены достаточно далеко от линии фронта, чтобы считаться безопасными, и некоторые трейдеры считают, что это стоит того, чтобы рискнуть", – говорится в публикации.

Среди хранилищ, которое рассматривают – Бильче-Волицко-Угерское хранилище на Львовщине. Оно может хранить в четыре раза больше природного газа, чем самое большое хранилище в Германии, и легко подключается к сетям ЕС благодаря тому, что Украина в течение десятилетий играла роль транзитного маршрута для российских энергоносителей.

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"Украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение в течение второй половины лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками ЕС", – говорится в заявлении немецкой компании RWE AG, которая в прошлом использовала украинские хранилища.

Украинские газохранилища расположены в относительной безопасности на глубине 2 километров под землей и составляют более 30 миллиардов кубометров. "Укртрансгаз" предоставляет в пользование треть этих мощностей, что эквивалентно примерно 10% от спроса ЕС в четвертом квартале прошлого года. 

Поскольку страховая индустрия держится подальше от Украины, степень готовности трейдеров накапливать запасы газа в Украине зависит от цен и от того, готов ли ЕС оказать поддержку.

В апреле сообщалось, что компания "Нафтогаз" готова предложить Европе объемы в газовых хранилищах, достаточные для хранения 10 миллиардов кубометров природного газа. 

Темы: газЕвропа
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