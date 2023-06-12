Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС роздумує над зберіганням частини свого газу у сховищах України – Bloomberg

"Європейська правда"Понеділок, 12 червня 2023, 18:22

У ЄС розмірковують над тим, щоб скористатися сховищами України для зберігання власного газу, де блакитне паливо можна буде зберігати на випадок різкого зростання попиту і цін взимку.

Про це йдеться у публікації агентства Bloomberg, пише "Європейська правда".

Газосховища в ЄС вже майже заповнені – наразі на понад 70%. Очікується, що європейські сховища досягнуть ліміту потужності вже на початку вересня. 

Ця ініціатива є частиною зусиль, спрямованих на уникнення паніки, яка призвела до рекордних цін і державного втручання в минулому році.

Реклама:

"Зберігання життєво важливого палива в країні, яка зазнає ракетних ударів і нападів на критично важливу енергетичну інфраструктуру, може здатися божевільною ідеєю. Але вона знаходить прихильників, оскільки сховища розташовані досить далеко від лінії фронту, щоб вважатися безпечними, і деякі трейдери вважають, що це варто того, аби ризикнути", – йдеться у публікації.

Серед сховищ, яке розглядають – Більче-Волицько-Угерське сховище на Львівщині. Воно може зберігати в чотири рази більше природного газу, ніж найбільше сховище в Німеччині, і легко під'єднується до мереж ЄС завдяки тому, що Україна протягом десятиліть відігравала роль транзитного маршруту для російських енергоносіїв.

"Українські сховища можуть допомогти збалансувати попит і пропозицію протягом другої половини літа 2023 року, враховуючи їх відмінний зв'язок з газовими ринками ЄС", – йдеться в заяві німецької компанії RWE AG, яка в минулому використовувала українські сховища.

ВІДЕО ДНЯ

Українські газосховища розташовані у відносній безпеці на глибині 2 кілометрів під землею та складають понад 30 мільярдів кубометрів. "Укртрансгаз" надає в користування третину цих потужностей, що еквівалентно приблизно 10% від попиту ЄС у четвертому кварталі минулого року. 

Оскільки страхова індустрія тримається подалі від України, ступінь готовності трейдерів накопичувати запаси газу в Україні залежить від цін і від того, чи готовий ЄС надати підтримку.

У квітні повідомлялося, що компанія "Нафтогаз" готова запропонувати Європі об'єми у газових сховищах, достатні для зберігання 10 мільярдів кубометрів природного газу.

Теми: газЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії

Україна перехоплює ініціативу, але потрібна зброя до 200 км – Міноборони

Заявами про передачу ядерної зброї Путін закріплює військовий контроль РФ над Білоруссю – ISW

Саакашвілі відповів президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати. Лист

Президент ПАР назвав 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні

Зеленський відповів африканським лідерам щодо мирних переговорів з РФ

Усі новини...
газ
Справа Укргазбанку: суддя дозволив спецрозслідування стосовно ексголови НБУ Шевченка
WP стверджує, що США мали дані про нібито плани України підірвати "Північні потоки"
Підготовка до зими: уряд визначив, скільки газу має бути в сховищах
Останні новини
14:44
"Мамо, в нас нема будинку!": 12-річний хлопчик дивом вцілів після ракетного обстрілу на Київщині
14:35
фотоРосіяни обстріляли Костянтинівку, поранили 9-річну дитину та жінку
14:21
Французький телеканал зробив репортаж з позицій армії РФ, не згадуючи про агресію
13:50
"Оператор ГТС" шукає рекрутингову компанію для відбору кандидатів до наглядової ради
13:32
відеоСпецпризначенці СБУ показали евакуацію людей з окупації під прикриттям артилерії
13:18
"Вибирався, ніби з пекла": історія військового, який під час бою з окупантами втратив кінцівку
13:05
Блінкен заперечив чутки про наближення США та Ірану до угоди щодо ядерної програми Тегерану
12:47
фото, оновленоРосійська ракета влучила в автомобіль на Харківщині, загинули волонтери – ОВА
12:35
Повені у Сербії: надзвичайна ситуація у півсотні муніципалітетів
12:19
Федерація німецької промисловості передбачає стагнацію економіки Німеччини
Усі новини...
Реклама: