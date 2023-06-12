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Уже 12 стран прислали помощь Украине в связи с подрывом Каховской ГЭС – Кулеба

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 20:13

Украина в настоящее время получила гуманитарную помощь уже из 12 стран для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС, еще часть грузов в пути.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "единого марафона".

Кулеба отметил, что в настоящее время помощь выделили уже 19 стран. "Из них гуманитарная помощь из 12 стран уже прибыла, дальше будет прибывать из остальных семи. Плюс будут добавляться новые страны, с которыми мы работаем", – отметил министр иностранных дел.

Он детализировал, что среди предоставленного – более 150 генераторов, более 120 надувных лодок, в которых есть большая потребность для эвакуации людей и животных, 400 насосов и помп, около полумиллиона таблеток для очистки воды, горючее, питьевая вода, пакеты, сухпайки.

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Кулеба добавил, что передавать гуманитарную помощь для жителей правобережья начали и международные организации – Красный Крест и ООН.

Министр сообщил также, что ООН готова отправить миссию помощи пострадавшим на левом берегу Днепра, для этого ожидают гарантий российской стороны. 

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Темы: Каховская ГЭСмирУкраинагуманитарка
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