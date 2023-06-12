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Украина стремится создать альянс оборонной промышленности со странами Запада - глава МИД

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 21:42

Киев работает над созданием альянса оборонных индустрий, который бы объединил производственные мощности оружейных предприятий Украины и государств Запада и помог наладить производство современной техники для нужд Вооруженных Сил.

Как сообщает "Европейская правда", это в эфире телемарафона в понедельник анонсировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД, Украина в последние несколько месяцев начала поднимать перед партнерами вопрос о необходимости альянса в сфере оборонной промышленности, учитывая все большие потребности Киева в современной технике и ее обслуживании.

"Поскольку масштаб войны не уменьшается, поскольку мы получаем все больше помощи, все это необходимо обслуживать. Во-вторых, нам нужны новые современные разработки: дроны, производство высокоточных снарядов, многое – это тоже надо все создавать", – пояснил Кулеба.

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Он анонсировал организацию "серьезного международного мероприятия, которое даст импульс созданию альянса оборонных индустрий, частью которого будет Украина, в частности Министерство стратегической промышленности и "Укроборонпром".

Этот альянс призван будет решить две задачи: обеспечить постоянство поставок западной техники в Украину, а также интегрировать украинский оборонно-промышленный комплекс Украины в западную оборонную промышленность.

Напомним, что "Укроборонпром" начал активно сотрудничать с западными государствами с начала полномасштабного вторжения России и уже к осени 2022 года заключил соглашения с шестью государствами-членами НАТО.

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Известно, среди прочего, о планах совместно с немецким концерном Rheinmetall открыть в Украине совместное предприятие в июле, а также договоренности с Чехией и Польшей о ремонте танков.

Темы: УкраинаЗападпроизводствооружие
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