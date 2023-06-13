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Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС: на Херсонщине ввели новые запреты

"Украинская правда"Вторник, 13 июня 2023, 00:38
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС: на Херсонщине ввели новые запреты
спасатели на Херсонщине, фото ГСЧС

На Херсонщине из-за последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС ввели новые ограничения, в частности на въезд и сезон отдыха, а также продлили продолжительность комендантского часа.

Источник: председатель ОВА Херсонщины Александр Прокудин

Прямая речь: "Состоялось заседание Совета обороны Херсонской области. Уровень воды стремительно падает, и мы готовимся к последствиям, которые после себя оставит большая вода.

Чтобы обезопасить людей от мин, а также не допустить мародерства, мы вводим ряд мер.

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Первое: по Херсону по микрорайону Корабел Нефтегала, вводим запрет на въезд граждан туда. Только после обследований этих районов и выяснения ситуации с безопасностью открываем доступ на въезд граждан, которые имеют соответствующую регистрацию или снимают там жилье.

Также запрет касается на въезд граждан в другие населенные пункты области, где произошло частичное или полное затопление.

Второе – для граждан, которые были на острове и Нефтегавани, с 13 по 19 июня устанавливается комендантский час с 15 до 12".

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"...Под запретом проведение так называемого летнего оздоровительного сезона. Под запретом посещение и пребывание в местах массового отдыха. Это пляжи, водоемы, лесопарковые зоны и места массового отдыха, которые расположены возле объектов критической инфраструктуры, объектов Сил обороны и других объектов высокой минной опасности на деоккупированной территории Херсонской области".

"Устанавливается жесткий контроль за недопущением стихийной продажи водных биоресурсов – рыба, раки и т.д.".

Темы: Херсонская областьКаховская ГЭС
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