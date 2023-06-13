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Наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС: на Херсонщині ввели нові заборони

"Українська правда"Вівторок, 13 червня 2023, 00:38
Наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС: на Херсонщині ввели нові заборони
рятувальники на Херсонщині, фото ДСНС

На Херсонщині через наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС запровадили нові обмеження, зокрема на в’їзд і відпочинковий сезон, а також подовжили тривалість комендантської години.

Джерело: голова ОВА Херсонщини Олександр Прокудін

Пряма мова: "Відбулося засідання Ради оборони Херсонської області. Рівень води стрімко падає, і ми готуємось до наслідків, які по собі залишить велика вода.

Щоб убезпечити людей від мін, а також не допустити мародерства, ми запроваджуємо ряд заходів.

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Перше: по Херсону щодо мікрорайону Корабел Нафтогала, запроваджуємо заборону на в’їзд громадян туди. Лише після обстежень цих районів і з’ясування безпекової ситуації відкриваємо доступ на в’їзд громадян, які мають відповідну реєстрацію або винаймають там житло.

Також заборона стосується на в’їзд громадян в інші населені пункти області, де відбулося часткове або повне затоплення.

Друге – для громадян, які були на острові і Нафтогавані, з 13 по 19 червня встановлюється комендантська година з 15 до 12".

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"…Під забороною проведення так званого літнього оздоровчого сезону. Під забороною відвідування та перебування в місцях масового відпочинку. Це пляжі, водоймища, лісопаркові зони та місця масового відпочинку, які розташовані біля об’єктів критичної інфраструктури, об’єктів Сил оборони та інших об’єктів високої мінної небезпеки на деокупованій території Херсонської області".

"Встановлюється жорсткий контроль за недопущенням стихійного продажу водних біоресурсів – риба, раки тощо".

Передісторія:

Теми: Херсонська областьКаховська ГЕС
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