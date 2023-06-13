В Краснодаре горит нефтебаза – российские СМИ
Вторник, 13 июня 2023, 08:36
В российском городе Краснодар произошел пожар на нефтебазе около Яблоновского моста.
Источник: Telegram-канал "Shot"
Детали: Официальные власти пока не сообщают об инциденте, но паблики пишут о сильном пожаре на нефтебазе в Краснодаре.
По предварительным данным горит нефтебаза около Яблоновского моста. По словам очевидцев дым виден за несколько километров.
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На месте работают сотрудники МЧС РФ.
Предварительная площадь возгорания – 20 "квадратов". Возгорание локализовано.
Горела колонна для переработки дизельного топлива.
ВИДЕО ДНЯ
Канал "Shot" обнародовал видео пожара.
Причины пожара пока неизвестны.