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В Краснодаре горит нефтебаза – российские СМИ

Вторник, 13 июня 2023, 08:36
В Краснодаре горит нефтебаза – российские СМИ
В Краснодаре горит нефтебаза, скриншот

В российском городе Краснодар произошел пожар на нефтебазе около Яблоновского моста.

Источник: Telegram-канал "Shot"

Детали: Официальные власти пока не сообщают об инциденте, но паблики пишут о сильном пожаре на нефтебазе в Краснодаре.

По предварительным данным горит нефтебаза около Яблоновского моста. По словам очевидцев дым виден за несколько километров.

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На месте работают сотрудники МЧС РФ. 

Предварительная площадь возгорания – 20 "квадратов". Возгорание локализовано. 

Горела колонна для переработки дизельного топлива. 

ВИДЕО ДНЯ

Канал "Shot" обнародовал видео пожара. 

Причины пожара пока неизвестны.

Темы: Росcиянефть
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