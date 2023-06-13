У Краснодарі горить нафтобаза – російські ЗМІ
Вівторок, 13 червня 2023, 08:36
У російському місті Краснодар сталася пожежа на нафтобазі біля Яблунівського мосту.
Джерело: Telegram-канал "Shot"
Деталі: Офіційна влада поки не повідомляє про інцидент, але пабліки пишуть про сильну пожежу на нафтобазі в Краснодарі.
За попередніми даними горить нафтобаза біля Яблунівського мосту. За словами очевидців, дим видно за кілька кілометрів.
Реклама:
На місці працюють співробітники МНС РФ.
Попередня площа займання – 20 "квадратів". Займання локалізовано.
Горіла колона для переробки дизельного палива.
ВІДЕО ДНЯ
Канал "Shot" оприлюднив відео пожежі.
Причини пожежі поки невідомі.