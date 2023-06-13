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У Краснодарі горить нафтобаза – російські ЗМІ

Вівторок, 13 червня 2023, 08:36
У Краснодарі горить нафтобаза – російські ЗМІ
У Краснодарі горить нафтобаза, скриншот

У російському місті Краснодар сталася пожежа на нафтобазі біля Яблунівського мосту.

Джерело: Telegram-канал "Shot"

Деталі: Офіційна влада поки не повідомляє про інцидент, але пабліки пишуть про сильну пожежу на нафтобазі в Краснодарі.

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За попередніми даними горить нафтобаза біля Яблунівського мосту. За словами очевидців, дим видно за кілька кілометрів.

На місці працюють співробітники МНС РФ. 

Попередня площа займання – 20 "квадратів". Займання локалізовано. 

ВІДЕО ДНЯ

Горіла колона для переробки дизельного палива. 

Канал "Shot" оприлюднив відео пожежі.

Причини пожежі поки невідомі.

Теми: Росіянафта
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