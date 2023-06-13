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Парламент Люксембурга признал Голодомор геноцидом украинского народа

"Европейская правда"Вторник, 13 июня 2023, 22:57
Парламент Люксембурга признал Голодомор геноцидом украинского народа
Фото: Getty Images

Палата депутатов Люксембурга во вторник приняла резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Текст принятой резолюции о признании Голодомора в Украине геноцидом на сайте парламента Люксембурга пока не приводится.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал историческое решение люксембургских депутатов.

"Этот шаг чтит миллионы жертв и восстанавливает историческую справедливость. Международное признание Голодомора геноцидом продолжает расти", – написал он в Twitter.

В целом Голодомор геноцидом украинского народа уже признали парламенты почти трех десятков стран мира, в том числе и в Европе.

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В течение весны к такому шагу прибегли, среди прочего, нижняя палата парламента Бельгии, парламент Исландии и верхняя палата французского парламента, а также парламент Словении и Палата общин Великобритании.

Темы: голодоморУкраина
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