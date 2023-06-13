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Парламент Люксембургу визнав Голодомор геноцидом українського народу

"Європейська правда"Вівторок, 13 червня 2023, 22:57
Парламент Люксембургу визнав Голодомор геноцидом українського народу
Фото: Getty Images

Палата депутатів Люксембургу у вівторок ухвалила резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українсього народу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Текст ухваленої резолюції про визнання Голодомору в Україні геноцидом на сайті парламенту Люксембургу наразі не наводиться.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав історичне рішення люксембурзьких депутатів.

"Цей крок вшановує мільйони жертв та відновлює історичну справедливість. Міжнародне визнання Голодомору геноцидом продовжує зростати", – написав він у Twitter.

Загалом Голодомор геноцидом українського народу вже визнали парламенти майже трьох десятків країн світу, зокрема і в Європі.

Протягом весни до такого кроку вдалися, серед іншого, нижня палата парламентів Бельгіїпарламент Ісландії та верхня палата французького парламенту, а також парламент Словенії і Палата громад Британії.

Теми: голодоморУкраїна
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