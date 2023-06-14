Ночью враг атаковал Украину ракетами и "Шахедами" – сводка

Ночью россияне направили на территорию Украины крылатые ракеты и дроны "Shahed".

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Сегодня ночью российские оккупанты атаковали территорию Украины крылатыми ракетами и иранскими ударными БпЛА типа "Shahed". Информация о последствиях этой атаки пока уточняется".

"Противник продолжает сосредоточение основных усилий на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей - за прошедшие сутки на указанном участке фронта состоялось 28 боевых столкновений".

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Детали: За прошедшие сутки российские захватчики нанесли ракетно-авиационный удар, задействовав 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 4 иранских ударных БпЛА "Shahed" по объектам критической инфраструктуры на Харьковщине и жилых домах в Кривом Роге. Украинские воины уничтожили 11 крылатых ракет и один ударный дрон.

Кроме того, противник нанес 39 авиационных ударов и совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационный удар в районе Огирцево Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Нововасильевка, Старая Гута, Середина-Буда, Бачевск, Атинское, Белополье, Павловка, Ободы, Кондратовка, Мирополье Сумской области, а также Ивашки, Уды, Стрелечья, Лукьянцы, Избицкое, Старица, Синельниково, Огирцево, Гатище, Волчанск, Бударки и Ольховатка на Харьковщине.

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На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Крохмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Тополя, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестовое на Харьковщине и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Веселого и Раздоловки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка Луганской и Веселое Донецкой областей. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка на Луганщине и Ямполовка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки, Ивановского и Белой Горы. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Григорьевка, Торецк и Сухая Балка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Ивановское, Дружба, Торецк и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Невельского. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка, в то же время, враг нанес авиационный удар в пределах населенного пункта. Осуществил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки, Георгиевки, Максимильяновки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районах Угледара, Золотой Нивы и Большой Новоселки. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Великая Новоселка, Сторожевое и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиаудар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Обстрелял такие населенные пункты, как Времовка, Новополь Донецкой области; Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Жеребянки, Каменское Запорожской области; Змиевка, Казацкое, Николаевка, Вировка, Инженерное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также защитники уничтожили 2 вражеских БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения вражеского личного состава, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы противника.