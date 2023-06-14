Нидерланды отправляют Украине дополнительные системы ПВО

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в среду объявила о вкладе в укрепление противовоздушной обороны Украины на фоне регулярных атак России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в письме Оллонгрен в парламент Нидерландов.

Среди прочего, нидерландское Министерство обороны приобретет четыре радиолокационные системы пассивного наблюдения VERA-EG стоимостью 150 миллионов евро для Украины.

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"Радары могут быть использованы в частности для обнаружения, локализации, отслеживания и идентификации воздушных, наземных и морских целей. Таким образом Нидерланды делают свой вклад в интегрированную противовоздушную оборону Украины", – подчеркнула министр.

Она также напомнила, что министры обороны стран Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании договорились потратить 107 миллиона евро из Международного фонда для Украины на укрепление ПВО Киева.

"Кроме того, завтра на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины будет объявлено, что Нидерланды выделяют 40 миллионов евро на закупку оборудования для противовоздушной обороны в рамках многостороннего партнерства, которое будет доставлено в Украину в кратчайшие сроки", – добавила она.

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Как отмечает "Милитарный", система VERA-NG состоит из трех ресиверов сигналов излучения 360-градусного охвата. Расчеты системы передают боевым постам ПВО данные о выявленных целях с координатами дальности, азимута и высоты. Дальность работы системы – 400 километров с точностью до 20 метров.

Напомним, в среду США объявили о предоставлении Украине военной помощи на 325 миллионов долларов, в которую вошли в частности боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, зенитные комплексы Stinger и противотанковые комплексы Javelin.