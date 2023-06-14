Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нидерланды отправляют Украине дополнительные системы ПВО

"Европейская правда"Среда, 14 июня 2023, 18:35

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в среду объявила о вкладе в укрепление противовоздушной обороны Украины на фоне регулярных атак России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в письме Оллонгрен в парламент Нидерландов.

Среди прочего, нидерландское Министерство обороны приобретет четыре радиолокационные системы пассивного наблюдения VERA-EG стоимостью 150 миллионов евро для Украины.

"Радары могут быть использованы в частности для обнаружения, локализации, отслеживания и идентификации воздушных, наземных и морских целей. Таким образом Нидерланды делают свой вклад в интегрированную противовоздушную оборону Украины", – подчеркнула министр.

Реклама:

Она также напомнила, что министры обороны стран Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании договорились потратить 107 миллиона евро из Международного фонда для Украины на укрепление ПВО Киева.

"Кроме того, завтра на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины будет объявлено, что Нидерланды выделяют 40 миллионов евро на закупку оборудования для противовоздушной обороны в рамках многостороннего партнерства, которое будет доставлено в Украину в кратчайшие сроки", – добавила она.

Как отмечает "Милитарный", система VERA-NG состоит из трех ресиверов сигналов излучения 360-градусного охвата. Расчеты системы передают боевым постам ПВО данные о выявленных целях с координатами дальности, азимута и высоты. Дальность работы системы – 400 километров с точностью до 20 метров.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в среду США объявили о предоставлении Украине военной помощи на 325 миллионов долларов, в которую вошли в частности боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, зенитные комплексы Stinger и противотанковые комплексы Javelin.

Темы: НидерландыУкраинаПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

фотоВ Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ

Все новости...
Нидерланды
Археологи нашли в Нидерландах свой "Стоунхендж"
Зеленский поговорил с премьерами Дании и Нидерландов о ситуации на поле боя
Чтобы привлечь больше посетителей. Музей Рембрандта в Амстердаме открыл тату-кабинет
Последние новости
01:20
Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
01:05
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 150 "прилетов"
00:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
00:25
видеоВ Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
23:14
МИД призвал признать Россию террористом на фоне возможной подготовки взрыва на ЗАЭС
22:54
Зеленский: Нужна полная деоккупация ЗАЭС, из России может поступить приказ на любое зло
22:30
Байден не отказывается от слов о "диктаторе Си", но хочет с ним встретиться
Все новости...
Реклама: