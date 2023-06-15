За минувшие сутки произошло 49 боевых столкновений с врагом – сводка

В течение 14 июня между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 49 боевых столкновений.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Ночью, в период с 00.20 по 04.30 15 июня 2023 года, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, а также ударными дронами типа "Shahed".

Четырьмя самолетами стратегической авиации Ту-95мс осуществлено четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 с Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные – попали в промышленные объекты на Днепропетровщине.

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Иранские "Шахеды" противник запускал с северного и южного направлений. Все 20 ударных дронов уничтожены.

Кроме того, сбит вражеский разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня на восточном направлении.

По уточненной информации, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-22, 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и 7 иранских ударных дронов типа "Shahed". Во время атаки уничтожено 9 воздушных целей: три крылатые ракеты "Калибр" и шесть иранских ударных дронов "Shahed".

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Всего за прошедшие сутки враг нанес 38 авиационных ударов, а также совершил около 52 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины очень высока.

Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях – за прошедшие сутки состоялось 49 боевых столкновений".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиаудары по населенным пунктам Горки Черниговской области и Веселое, Старица и Бударки, Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Нововасильевка, Старая Гута, Новая Гута, Середина-Буда, Толстодубово, Бачевск, Поповка, Атинское, Белополье, Шпиль, Павловка, Екатериновка, Ободы, Кондратовка, Мирополье, Сумской области; Карповичи и Леонивка Черниговской области, а также Одноробовка, Ивашки, Гоптовка, Высокая Яруга, Малые Проходы, Старица, Красное, Гатище, Волчанск, Ольховатка и Землянки на Харьковщине.

На Купянском направлении противник нанес авиаудар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новомлинск, Двуречная, Западное, Берестовое Лиман Первый, Масютовка на Харьковщине и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого. Нанес авиаудар возле Ивановки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Кисловка, Невское и Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Верхнекаменское, Спорное и Серебрянка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия у Ягодного и Берховки. Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Левадное, Краматорск, Константиновка и Белая Гора. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Ивановское, Дружба, Торецк, Александрополь, Сухая Балка, Нью-Йорк, Троицкое и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Там же и возле Новобахмутовки зафиксированы авиаудары. Враг совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Бердичи, Авдеевка, Уманское, Семеновка, Водяное, Северное, Первомайское, Карловка, Новокалиново и Невельское в Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Багатир, Острое, Георгиевка, Нетайлово, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку Золотой Нивы. Осуществил обстрелы населенных пунктов Водяное, Курахово, Максимовка, Елизаветовка, Угледар, Пречистовка, Времовка, Великая Новоселка, Свободное Поле, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Осуществил артиллерийские обстрелы более 50 населенных пунктов. Среди них Зеленое Поле, Новополье, Нескучное, Новый Комар и Макаровка Донецкой области; Новодаровка, Левадное, Красное, Гуляйполе и Пятихатки Запорожской области; Осокоровка, Михайловка, Гавриловка, Республиканец, Берислав, Белозерка, Велетенское, Кизомыс Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 13 районов сосредоточения живой силы, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.