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Уровень подтопления на Херсонщине снизился до отметки 2 м 4 см – глава ОВА

Алена МазуренкоЧетверг, 15 июня 2023, 09:52
Уровень подтопления на Херсонщине снизился до отметки 2 м 4 см – глава ОВА
ОБМЕЛЕНИЕ ПОБЕРЕЖЬЯ В НПП "КАМЕНСКАЯ СЕЧЬ", ФОТО МИНПРИРОДЫ

По состоянию на утро 15 июня уровень подтопления на Херсонщине уровень подтопления в снизился до отметки 2 м 4 см.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, ГСЧС

Прямая речь: "Сейчас вода находится на отметке 2 м 4 см. Подтопленными остаются 44 населенных пункта - 27 на правобережье, 17 - на временно оккупированном левом берегу.

По состоянию на утро подтопленными на правобережье остаются 1923 дома".

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Детали: По словам главы ОГА, как только отходит вода начинаются восстановительные работы, разминирование, обследование и уборка территории.

С правобережья эвакуировали 2782 человека, из них 309 детей и 80 маломобильных лиц.

14 июня оккупанты снова обстреляли волонтеров, которые пытались спасти других.

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Спасатели сообщили, что также проводят откачку воды из затопленных подвалов и домохозяйств.

Так, только за 14 июня, было откачано более 21 тыс. тонн из 84 домов и подвалов.

На утро 15 июня, с начала работ, откачано уже более 37 тыс. тонн из 157 домов и подвалов.

Кроме того, спасатели подвозят гражданам питьевую и техническую воду, продукты питания и вещи первой необходимости.

Также пиротехники ГСЧС привлекаются для обследования территории, где сошла вода, для выявления взрывоопасных предметов.

Темы: Каховская ГЭСХерсонская область
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