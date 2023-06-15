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Британия, Дания, Нидерланды и США совместно предоставят Украине сотни ракет для ПВО

"Европейская правда"Четверг, 15 июня 2023, 16:50

Министры обороны Великобритании, Дании, Нидерландов и Соединенных Штатов в четверг объявили о совместном и срочном предоставлении Украине средств противовоздушной обороны для защиты от российских атак.

Об этом говорится в совместном заявлении четырех министров, которое цитирует "Европейская правда".

Как сообщило британское Минобороны, в рамках совместной инициативы Украина получит "сотни зенитных ракет малой и средней дальности и сопутствующих систем", причем их предоставление уже началось и должно завершиться через несколько недель.

Они необходимы "для защиты критически важной национальной инфраструктуры Украины и дальнейшего обеспечения успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы", добавляют в Минобороны Великобритании.

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В свою очередь исполняющий обязанности министра обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что его страна планирует передать дополнительные 21,9 миллиарда крон (2,94 миллиарда евро) для возглавляемого Британией Международного фонда для Украины в течение следующих нескольких лет.

О совместной поставке средств ПВО стало известно во время тринадцатого заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

Накануне стало известно, что Министерство обороны Нидерландов приобретет четыре радиолокационные системы пассивного наблюдения VERA-EG стоимостью 150 миллионов евро для Украины.

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Перед тем министры обороны стран Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании договорились потратить 107 миллионов евро из Международного фонда для Украины на укрепление ПВО Киева.

Темы: авиаВеликобританияСША
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