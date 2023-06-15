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Британия, Дания, Нидерланды и США совместно предоставят Украине сотни ракет для ПВО

"Европейская правда"Четверг, 15 июня 2023, 16:50

Министры обороны Великобритании, Дании, Нидерландов и Соединенных Штатов в четверг объявили о совместном и срочном предоставлении Украине средств противовоздушной обороны для защиты от российских атак.

Об этом говорится в совместном заявлении четырех министров, которое цитирует "Европейская правда".

Как сообщило британское Минобороны, в рамках совместной инициативы Украина получит "сотни зенитных ракет малой и средней дальности и сопутствующих систем", причем их предоставление уже началось и должно завершиться через несколько недель.

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Они необходимы "для защиты критически важной национальной инфраструктуры Украины и дальнейшего обеспечения успеха контрнаступательных операций в ближайшие месяцы", добавляют в Минобороны Великобритании.

В свою очередь исполняющий обязанности министра обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что его страна планирует передать дополнительные 21,9 миллиарда крон (2,94 миллиарда евро) для возглавляемого Британией Международного фонда для Украины в течение следующих нескольких лет.

О совместной поставке средств ПВО стало известно во время тринадцатого заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе.

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Накануне стало известно, что Министерство обороны Нидерландов приобретет четыре радиолокационные системы пассивного наблюдения VERA-EG стоимостью 150 миллионов евро для Украины.

Перед тем министры обороны стран Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании договорились потратить 107 миллионов евро из Международного фонда для Украины на укрепление ПВО Киева.

Темы: авиаВеликобританияСША
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