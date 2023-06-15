Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада и Италия на "Рамштайне" объявили о новых пакетах военной помощи Украине

"Европейская правда"Четверг, 15 июня 2023, 18:20

Несколько государств на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в четверг объявили о новых пакетах военной помощи, среди них – Канада и Италия.

Как передает корреспондент "Европейской правды", об этом на пресс-конференции в четверг заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Глава Пентагона отметил об уже объявленной совместной помощи Великобритании, США, Нидерландов и Дании по предоставлению сотен ракет для систем противовоздушной обороны.

"Канада обязалась направить еще 500 миллионов долларов для поддержки Украины, в частности путем предоставления 200 критически важных ракет для систем противовоздушной обороны для помощи в защите украинского неба", – отметил Остин.

Реклама:

Кроме того, по его словам, Италия также объявила о последнем транше помощи, в который входят "наиболее важные системы вооружения для обороны Украины".

Как ранее объявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, на фоне начала контрнаступательных действий Украины союзники сосредоточатся на встрече "Рамштайн" в четверг на том, чтобы обеспечить функционирование поставленных систем вооружения.

Читайте подробнее: НАТО готовит деньги и снаряды: на чем сосредоточился Альянс во время контрнаступления Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КанадаРосcияИталияРамштайн
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

фотоВ Беларуси рухнул российский вертолет Ми-24 – СМИ

Все новости...
Канада
Канада открыла рынок для украинского молока и молочных продуктов
Зеленский предлагает Канаде помощь: Нужно заботиться друг о друге
Премьер Канады выступил в Верховной Раде – нардеп
Последние новости
01:37
В Киеве и ряде областей – воздушная тревога
01:20
Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
01:05
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 150 "прилетов"
00:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
00:25
видеоВ Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
23:14
МИД призвал признать Россию террористом на фоне возможной подготовки взрыва на ЗАЭС
22:54
Зеленский: Нужна полная деоккупация ЗАЭС, из России может поступить приказ на любое зло
Все новости...
Реклама: